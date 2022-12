Tuincentrum Steck viert het feest van het licht met Wintergloed

De Denen noemen het hygge: die warme sfeer die we vooral associëren met de feestdagen in december. Je maakt je huis gezellig, nodigt vrienden en familie uit en geniet samen van lekker eten en drinken. Bij tuincentrum Steck heet dit: Wintergloed.

De hele maand december kun je bij Steck terecht voor Wintergloed. Een deel van het tuincentrum is opgetuigd in sprookjesachtige Kerstsferen, waar je kunt dwalen tussen kerstbomen, -ballen en -verlichting en heel veel inspiratie kunt opdoen om je eigen huis feestelijk aan te kleden. Een kop warme chocolademelk bij tuincafé Noordertuin maakt je dag compleet.

Meer dan een Kerstshow

Wintergloed gaat verder dan de traditionele Kerstshow. Naast alle glitter en lichtjes is er veel aandacht voor verantwoorde, lokale producten, zoals handgemaakte, vilten hangers, de mooiste droogbloemen en heel veel kaarten van Utrechtse makers. De feestdagen gaan niet over het geven van grote cadeaus, maar juist om het samen zijn en het vieren van het leven. Goed zorgen voor de natuur hoort daarbij.

Duurzame kerstbomen

Daarom heeft Steck ook dit jaar weer een samenwerking met Duurzame Kerstbomen. Je bestelt een boom via hun website, haalt hem op bij Steck en brengt hem na de Kerst weer terug. Je boom wordt terug geplant in de natuur en de pot wordt hergebruikt. Daarnaast heeft Steck een enorme hoeveelheid Nordmannen en sparren staan die je ter plekke meteen kunt aanschaffen. Wil je liever geen levende boom, kies dan voor een kunstkerstboom die je jarenlang gebruikt of versier een kamerplant.

Wensboom en workshops

Samen vieren vinden we belangrijk. We hebben een grote wensboom neergezet, waarin je jouw wensen aan vrienden en familie kunt ophangen. Samen workshops doen kan ook. Kom een lamp maken van een kalebas, een vilten paddenstoel broche borduren of botanisch schilderen op groeipapier. Ons programma wordt wekelijks aangevuld met nieuwe workshops. Of kom gewoon langs voor een lekkere oliebol (elke dag vanaf 10:30).

Dom-cadeautjes

Al een tijdje kun je bij Steck elementen van de Domtoren bekijken of kopen. Dat zijn elementen die tijdens de restauratie van de Dom worden vervangen. Tijdens Wintergloed kun je de Dom ook in huis halen met kerstballen gemaakt met Domgruis, kaarsen in de vorm van de Dom en nog veel meer. Allemaal gemaakt in (de buurt van) ons stadsie.

Kom je (op de fiets) langs bij Steck? Wintergloed duurt tot en met 8 januari 2023.

Gageldijk 3, Utrecht – www.steckutrecht.nl