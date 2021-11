U? – Gratis festival voor en mét de stad

Onder de naam U? presenteert Le Guess Who? dit jaar een nieuw, verbindend en gratis toegankelijk stadsprogramma. U? presenteert culturele activiteiten in verschillende wijken door heel de stad Utrecht en vindt net als Le Guess Who? plaats van 11-14 november.

Waar Le Guess Who? grotendeels plaatsvindt binnen de singels, zal U? zich ook uitbreiden naar de wijken daarbuiten. Naast de Binnenstad, Lombok, 2e Daalsebuurt, Werkspoorkwartier en Cartesius, gaat Le Guess Who? nu ook voor het eerst naar Transwijk. In de wijken wordt programma gemaakt met of zelfs geheel door lokale initiatieven, ondernemers, maatschappelijke instellingen en buurtcentra.

Met muzikale optredens, exposities, buurtbrunches, silent disco’s, bokswedstrijden en nog veel meer viert U? het Utrechtse culturele leven in al zijn diversiteit.

Donderdag 11 november

Op donderdag 11 november trapt U? af met een stadswandeling langs de kunstwerken van het Public Art-programma. Wandel samen met de kunstenaars langs de installaties. De installaties zijn gedurende het hele weekend te bewonderen.

Vrijdag 12 november

Op vrijdag 12 november is U? in Lombok. Enkele onderdelen van het voormalige Lombok Festival, zoals rondleidingen in de Ulu Moskee en de eetmarkt op het Moskeeplein, vind je hier terug. Zin om zelf aan de slag te gaan? In De Voorkamer kun je verschillende workshops bijwonen, van het maken van je eigen linodruk tot het leren van de Syrische volksdans Dabke.

Zaterdag 13 november

Op de zaterdag spring je op de fiets naar Transwijk. Op het terrein van Vechtclub XL, huis voor vele creatieve ondernemers, loop je over de Vechtclub Market en drink je hét Le Guess Who? festivalbier bij De Kromme Haring. Optredens zijn er o.a. van het Brusselse freejazz-, afrobeat- en krautpunktrio Don Kapot en de Japanse saxofonist, fluitist en componist Shoko Igarashi.

Blijf je liever dichter in de buurt van de binnenstad? Printstudio Kapitaal is dit weekend de Official Hang Out, waar Stranded FM DJ-sets verzorgt.

Zondag 14 november

Op zondag 14 november strijkt U? neer in het noordwesten van de stad. In dB’s, The Village Branderij, De Havenloods, Hof van Cartesius en De Nijverheid hoor je de hele middag livemuziek, met optredens van o.a. Rotterdams krautcollectief Smudged, het Amsterdams trio Lola’s Dice met roots in Venezuela en Chili dat funk mengt met psychedelische rock en de Londense post-punkband Girls In Synthesis.

Jimmy’s Gym presenteert bokswedstrijden met later op de middag muziek gehost door Burning Fik, het label van Faberyayo (De Jeugd van Tegenwoordig) en Abel (Hang Youth). De dag wordt afgesloten met BUY OR BURN bij De Nijverheid, een live painting performance kunstveiling waarbij werken die niet worden verkocht live worden verbrand.

Festival brunch

In het weekend organiseert U? twee speciale lunches. Op zaterdag 13 november organiseert U? een lunch bij LOU Oudenoord met een uniek lunchmenu samengesteld door Café Wout. Op zondag 14 november nodigt Le Feast je uit in een huiskamer van Utrecht om samen met mensen die je (nog) niet kent te genieten van een, door een Utrechtse home-chef klaargemaakt, feestmaal.

Meer informatie over U?, en het volledige programma, is te vinden via www.leguesswho.nl/u?.