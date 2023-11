U? – Het festival door en voor Utrecht

U?, het gratis toegankelijke stadsfestival van Le Guess Who?, keert op 11 en 12 november terug voor de derde editie. Dit programma is gemaakt voor, maar vooral mét Utrecht, om de creativiteit van de stad in al zijn diversiteit te vieren.



Dit jaar focust het festival zich op twee specifieke regio’s in de stad: op zaterdag 11 november ligt de focus op Zuid (Tolsteeg, Rotsoord, Hoograven, Merwede) en op zondag 12 november op West (Cartesius, Werkspoorkwartier). Daarnaast vindt er ook programmering plaats in het centrum.

Zaterdag 11 november

Op zaterdag 11 november wordt Kinderboerderij Nieuw Rotsoord door het Utrechtse kunstenaarscollectief (…) Centraal omgetoverd tot PRETPARK!. Het wordt een betoverende wereld vol plezier voor jong en oud met attracties, liveoptredens, opera, lichtshows, workshops, filmvertoningen en meer.

In het Voormalig Pieter Baan Centrum bezoek je de Luisterbar. Milan van Keulen gaat in gesprek met Naomi Velissariou, maker van onder andere de theatrale concertvoorstelling PERMANENT DESTRUCTION, die op zondag te zien is in De Nijverheid Loods, over haar muzikale wereld, fascinaties en invloeden.

Zondag 12 november

Op zondag 12 november bundelt boulderhal Sterk Spoor de krachten met het Utrechtse club-initiatief Corner Shop voor een unieke bouldermiddag. Tijdens dit evenement zorgen DJ’s Thomas Hell en Endtropy, afkomstig uit de Utrechtse underground dance scene, voor de muziek.

In boksschool Jimmy’s Gym kun je luisteren naar liveoptredens van lokale hiphop-artiesten, geprogrammeerd door UTCAST. Bij Hof van Cartesius staat Y? op het programma: een evenement met noise-acts, modulaire synthesizers, audiovisuele exposities en meer.

En gelukkig mogen we ook dit jaar dB’s weer als onze partner presenteren. In dB’s vindt een uniek evenement plaats gepresenteerd door Something Happening Somewhere, het label van de Utrechtse DJ en producer, Nuno Dos Santos.

U? residentie

Dit jaar organiseert U? een eerste lokale residentie. Het is een volgende stap in de wens om verschillende disciplines en vormen van creativiteit en expressie samen te brengen. Gedurende drie maanden werken de talentvolle leden van 45ACIDBABIES, afkomstig uit Utrecht, intensief samen aan de doorontwikkeling van de band. 45ACIDBABIES staan bekend om hun grensverleggende live shows, waarin hiphop, dance punk, garagerock en pop op inventieve wijze versmelten met visuele spektakels.

Tijdens de residentie werkt de band aan een unieke performance rond hun aanstaande album, dat in 2024 wordt uitgebracht en een eerbetoon is aan diverse elementen, waaronder ballroom, vogue, queer-cultuur, inclusie en expressie.

45ACIDBABIES nodigt iedereen uit om zich onder te dompelen in hun roze pluchen universum op zondag 12 november in VOGELFREI.

Meer informatie over U?, en het volledige programma, is te vinden via www.leguesswho.nl/u.