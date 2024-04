Uit je bubbel met de Hero Town Roadshow

Polarisatie is overal en mensen komen steeds vaster te zitten in hun bubbels.: arm vs. rijk, links vs. rechts, provaxxers vs. antivaxxers, klimaatridders vs. klimaatontkenners, … Maar daar is iets aan te doen.

Want: wat als mensen uit verschillende bubbels op een prettige manier met elkaar in gesprek gaan? En wat als Utrechters met Utrechters uit andere bubbels op een prettige manier in gesprek gaan? Dan zouden ze ontdekken dat hun bubbels zo doorgeprikt zijn.

En bubbels doorprikken, dat is wat de Hero Town Roadshow doet. En elke Utrechter kan meedoen (gratis).

Vooroordelen zijn onzin, andere mensen zijn boeiend

Eerdere deelnemers voelden zich dankzij de roadshow beter toegerust om om te gaan met mensen met andere meningen en meer verbonden met mensen buiten hun vertrouwde bubbel. En vooral wilden ze niet meer terug in hun oude bubbel.

Hoe Hero Town dat voor elkaar kreeg? Door hun inzicht te geven in de werking van het brein en van vooroordelen en, vooral, door ze te laten erváren wat een onzin die vooroordelen zijn en hoe boeiend andere mensen zijn.

De Hero Town Roadshow gaat van gemeente naar gemeente en binnen een gemeente van markante locatie naar markante locatie – vandaar de naam roadshow. Dit voorjaar is stichting Hero Town neergestreken in Utrecht.

Wil jij je laten inspireren door experts én door Utrechters met een ander perspectief? Je kunt je nu nog op de site van Hero Town aanmelden en gratis meedoen. De volgende meetups zijn op 19 april en 23 april. De grote afsluiting in EKKO is op 24 mei.