Uitvaart: tips voor een persoonlijk afscheid

Afscheid nemen is persoonlijk en uniek. Op deze pagina vind je in Utrecht alles wat je kan helpen bij een uitvaart: van inspirerende locaties en deskundige begeleiding tot muziek, fotografie en bijzondere herdenkingsmomenten. Zo maak je een afscheid dat écht past bij wie iemand was.

Uitvaarten bij Heirloom – Huize Molenaar & de Geertekerk

Afscheid nemen van een dierbare is het moeilijkste wat er is. Je kan dit alleen met de naaste familie doen, of juist ook veel vrienden en kennissen de gelegenheid voor een afscheid bieden. Bij de uitvaartlocaties van Heirloom (Huize Molenaar & de Geertekerk) is een uitvaart altijd persoonlijk. We doen er alles aan om een rouwbijeenkomst volledig naar jullie wensen vorm te geven. Wil je weten wat wij kunnen betekenen? Mail of bel ons info@heirloom.nl | 030-2310347

Korte Nieuwstraat 6, Utrecht

Een uitvaart in Utrecht, met aandacht en rust: Jerry Hooghiemstra Uitvaart & Afscheid

Een uitvaart is meer dan een moment van afscheid. Het is een eerbetoon aan het leven dat is geweest. Met rust, zorg en oprechte aandacht help ik families in Utrecht om stap voor stap een afscheid te organiseren dat goed voelt. Samen zorgen we dat elk detail klopt en het afscheid echt past bij wie iemand was.

Van Swindenstraat 36, Utrecht

Dit is Bas Poelstra: Een persoonlijke uitvaart in Utrecht

Denk je na over je eigen uitvaart of regel je het afscheid van een dierbare? Sinds 2002 begeleid ik families bij het vormgeven van een persoonlijke uitvaart. Met rust, overzicht en betrokkenheid neem ik je stap voor stap mee naar die ene dag: het afscheid. Een intens moment dat, ondanks het verdriet, goed mag voelen. Zoek je hulp bij het regelen van de uitvaart? Neem contact op: 030-8893352.

Museumlaan 2, Utrecht

Liedje voor een dierbare – muzikale herdenkingsmiddag 9 november

SENS uitvaarten organiseert op zondag 9 november “Liedje voor een dierbare”.

Een liefdevolle en troostrijke bijeenkomst voor iedereen die een dierbare mist.

Onze muzikanten spelen liedjes die zijn aangevraagd door nabestaanden.

Gasten die mee willen luisteren zijn welkom om een liedje aan te vragen via de

digitale jukebox. Toegang is gratis, fijn als je aanmeldt via info@sensuitvaarten.nl of 030 – 737 02 02. De bijeenkomst begint om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur

Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk1a, Utrecht

Kies voor levende muziek bij een uitvaart

Koor Lux Aeterna zingt een breed repertoire in overleg met u. Het kleine koor Lux Aeterna is opgericht voor uitvaarten. Het koor wil met gezongen muziek diepgang verlenen aan rituelen rond het sterven, bij een uitvaart of herdenking. We zijn geoefende zangers onder professionele leiding. Bij de pagina ‘koor’ op onze site kunt u lezen wat men vond van onze bijdrage.

Persoonlijk afscheid met een traan én een lach

Als ceremoniebegeleider richt ik mijn volledige aandacht en tijd op de persoonlijke

invulling van de uitvaartceremonie. Ik sta jullie bij met mijn creatieve, deskundige en

liefdevolle begeleiding. Ik zorg ervoor dat muziek, beeld en tekst allemaal mooi op

elkaar aansluiten en samen één prachtig geheel vormen. Indien gewenst schrijf ik

het levensverhaal en er is voldoende ruimte voor eigen ideeën. Hierdoor ontstaat er

een herkenbare rode draad en wordt het een persoonlijke ceremonie die klopt van A

tot Z.

Voor meer informatie of een geheel vrijblijvende kennismaking neem contact op via:

06-16708555.

Boy Hazes: fotografie bij afscheid, actief in heel Nederland

“De foto’s die Boy heeft gemaakt zijn ons heel dierbaar. Boy is een integer en warm persoon, die meegaat in het ritme van de uitvaart waardoor ik geen moment was afgeleid door zijn aanwezigheid. Dat de foto’s zo prachtig en treffend zijn maakt Boy een echte vakman. Het laat zien dat hij niet alleen een heel goed product aflevert, maar vooral dat hij écht om mensen en hun verhalen geeft. Onze dank is groot!”

Contact: 0651987829

Sumatrakade 461, Amsterdam