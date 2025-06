Uniek buitenconcert van Chosen in het amfitheater op Landgoed Haarzuilens

Op zaterdag 28 juni komt Landgoed Haarzuilens muzikaal tot leven tijdens een buitenconcert in het amfitheater bij Hoeve Wielrevelt. Het concert maakt deel uit van de nieuwe serie Muziek & Monumenten Concerten van Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Op bijzondere locaties kunnen bezoekers genieten van kleinschalige optredens met unieke muziekinstrumenten. Kaarten zijn nu te koop via nm.nl/zomerconcert-haarzuilens.

Het ensemble Chosen bestaat uit vier topmusici, ieder met een rijke culturele achtergrond en indrukwekkend staat van dienst. Zij nemen je mee op een muzikale reis die voert langs een kleurrijke mix van muziekstijlen. Van Stravinsky tot Klezmer, van Balkan tot Armeense volksmuziek. In een betoverend samenspel van viool, klarinet, cimbalon en contrabas ontstaat een krachtig en ontroerend geheel. De intieme setting in het amfitheater, midden in het landschap, zorgt voor een unieke ervaring.

Over Muziek & Monumenten Concerten

Muziek & Monumenten Concerten is de opvolger van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten. Op meerdere momenten in het jaar brengen musici van topniveau en jonge natuurtalenten cultureel erfgoed door heel Nederland tot leven. Vaak bespelen zij een instrument dat zij in bruikleen hebben van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Vooraf vertellen de boswachters van Natuurmonumenten tijdens een rondleiding over de unieke gebouwen en het omringende landschap, terwijl de muziek het verhaal vertelt van de soms eeuwenoude instrumenten.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 28 juni 2025

Tijd: wandeling met de boswachter 16:30 uur, concert: 17:30 uur

Locatie: Hoeve Wielrevelt, Haarzuilens (Utrecht)

Tickets: nm.nl/zomerconcert-haarzuilens.

Voor het volledige programma en het reserveren van kaarten zie nm.nl/ muziek-en-monumenten-concerten