Uniek VR-werk in Trailblazing Taiwan

Taiwan is al jaren toonaangevend in de ontwikkeling van Virtual Reality. Het VR-programma “Trailblazing Taiwan” in Slachtstraat Filmtheater presenteert het beste wat het land te bieden heeft.

Grensverleggende innovatie

Als voorloper op het gebied van Virtual Reality staat Taiwan bekend om zijn hoogwaardige producties. Het Nederlandse platform Nu:Reality heeft in hun nieuwe programma ‘Trailblazing Taiwan’ vijf uitzonderlijke VR-films geselecteerd. De geselecteerde films representeren de grensverleggende innovatie en creativiteit van het land. De 360°-films en interactieve installaties zijn nu te beleven in Slachtstraat Filmtheater in Utrecht.

Tradities ontmoet hightech

Kenmerkend aan het werk van de geselecteerde Taiwanese makers is de delicate ontmoeting tussen lokale traditie en deze hightech vorm. De makers nemen je mee op een betoverende reis langs magische plekken en jeugdherinneringen, spelen met thema’s als verlangen en geluk tegen achtergronden van dromerige exotische landschappen en prachtige bergen. In hun futuristische wereld blijkt tijd meermaals een illusie te zijn. Uitzonderlijk memorabel is het ontroerende werk ‘HOME’ van HSU Chih-Yen waarin zijn familie voor het laatst samenkomt in hun oude huis om afscheid te nemen van hun grootmoeder.

Laagdrempelige kennismaking

‘Trailblazing Taiwan’ is het laatste van drie verschillende programma’s die maar liefst zes maanden te beleven zijn in Slachtstraat Filmtheater. Het project is een samenwerking met Nu:Reality, het eerste Virtual Reality-platform van Nederland dat zich inzet voor een laagdrempelige kennismaking met deze baanbrekende techniek. De programma’s zorgden voor uitverkochte zalen en enthousiaste reacties bij het publiek. ‘Trailblazing Taiwain’ tot en 17 september te beleven. Ga naar www.slachtstraat.nl voor tickets en meer informatie.