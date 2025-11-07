Unieke aanbieding voor DUIC-lezers: print van schilderij ‘Amor fati – the city of Utrecht’ door Iris Frederix

Het schilderij ‘Amor fati – the city of Utrecht’ is exclusief verkrijgbaar in de DUIC shop. Het werk toont een engel met elementen van Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht, met de Domstad en zijn herkenbare locaties op de achtergrond. Amor fati betekent ‘liefde voor het lot’ en staat voor het omarmen van alles wat het leven brengt.

Er zijn slechts twee gelimiteerde oplages beschikbaar. De prijs is inclusief btw en bezorging.

Elke hoogwaardige print is persoonlijk gesigneerd door Iris Frederix. Een uniek verzamelobject voor de echte Utrecht-liefhebber.

De prints zijn beschikbaar in twee formaten: 30×42 cm en 50×70 cm (originele maat). Het kleinere formaat kost 95,00 euro. De originele maat kost 145,00 euro.

Bestel snel op duicshop.nl. Ook leuk als kerstcadeau!