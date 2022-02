Utrecht 2040, ook voor ondernemers?

Van 14 t/m 16 maart mag er weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welke partijen gaan de komende 4 jaar de coalitie bepalen en daarmee het beleid? Inmiddels zijn de campagnes al flink aan het draaien en verschijnen er de verkiezingsprogramma’s. Uiteraard vol met mooie leuzen als “De ambitieuze stad”, “Een stad op mensenmaat” en “De stad weer voor iedereen”.

Maar is dat wel zo? Waar in al deze mooie programma’s wordt er aan de ondernemers gedacht? Welke “ambities” heeft de Utrechtse Politiek voor hen in petto? Uitdagingen zijn er genoeg voor de ondernemers, onderwerpen als leegstand, ondermijning, (aanstaande) herinrichtingen, maar ook herstel na de coronapandemie zijn onderwerpen waar de ondernemers dagelijks mee bezig zijn.

Welke kansen ziet de nieuwe gemeenteraad voor de ondernemers, de werkgelegenheid en de

bereikbaarheid? Tijd om het gewoon eens door de ondernemers te laten vragen tijdens “Debat Ondernemend Utrecht” wat door ondernemersvereniging #ASW030 georganiseerd wordt op 28 februari. In Het Huis zullen de diverse onderwerpen aan bod komen. Voorzitter Arvid Dam van #ASW030 vertelt: “Elk gebied heeft de eigen uitdagingen voor ondernemers, maar er zijn ook zaken die in alle gebieden hetzelfde zijn en waar de ondernemers de handen voor in één kunnen slaan. Dat doen we met dit debat. De stem van de ondernemer laten horen. Gemeenschappelijke zorgen uitspreken maar ook zeker de verbinding en kansen met elkaar zoeken.”

De avond zal geleid worden door niemand minder dan Karin Bloemen. Karin ziet er naar uit om samen te debatteren over de toekomst van de ondernemers in Utrecht. “ Ik vind het een eer en een genoegen om dit debat te mogen leiden en te proberen er een mooie en zinvolle bijeenkomst van te maken.”Karin zal zeker de regie strak in handen houden, maar ook ruimte bieden voor wat vrolijkheid.

Wilt u als Utrechtse ondernemer het debat bijwonen? Stuur dan even een bericht aan [email protected]

Deelnemende Politieke Partijen

D66

PvdA

PVVD

PVV

VVD

CDA

GroenLinks

Student & Starter

ChristenUnie

Volt Utrecht

Belang van Nederland (BVNL)

DENK

Forum voor Democratie

EenUtrecht

