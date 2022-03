Utrecht blijft goed, wordt beter

Het is fijn wonen in Utrecht: veel gaat al goed en dat moet zo blijven. Als we de juiste keuzes maken, wordt onze stad nog beter.

Bouwen aan woningen in polder Rijnenburg

De VVD gunt het iedereen om in ons mooie Utrecht te wonen. Daarom willen we binnen vijf jaar starten met het bouwen van de eerste woningen in polder Rijnenburg. De komende twintig jaar is daar ruimte voor meer dan 20.000 betaalbare huur- en koopwoningen.

Door te bouwen in Rijnenburg zorgen we voor een gezonde groei van de stad. We willen ook bouwen binnen de bestaande stad, maar minder grootschalig. Zo voorkomen we dat bestaande voorzieningen zoals scholen, sportvelden en buurtwinkels onder druk komen te staan.

Veilige straten en buurten

Scholen en winkels moeten goed en veilig bereikbaar zijn, of je nu voor de fiets, het openbaar vervoer of de auto kiest. De VVD wil dat de gemeente meer gaat doen om onveilige verkeerssituaties en gevaarlijk rijgedrag aan te pakken, vooral in de omgeving van scholen en andere plekken waar veel kinderen zijn.

De VVD investeert in veilige buurten. We willen een verdubbeling van het aantal handhavers en cameratoezicht waar dat nodig is. Cameratoezicht werkt preventief en verhoogt de pakkans. We zetten (tijdelijk) cameratoezicht nooit langer in dan nodig en houden rekening met de privacy van inwoners. Straatintimidatie pakken we aan.

Stevige bijdrage aan de energietransitie

De VVD vindt het belangrijk dat Utrecht een stevige bijdrage levert aan het opwekken van duurzame energie. We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op dak, en zorgen dat Rijnenburg de duurzaamste woonwijk van Nederland wordt. Dat doen we door stroom én warmte op te wekken met moderne zonnepanelen.

Wij kiezen niet voor windmolens, maar voor woningen in polder Rijnenburg. Windmolens passen niet in een stedelijke omgeving als Utrecht, zeker niet als ze twee keer zo hoog zijn als de Domtoren (270 meter). Windmolenparken bouwen we op zee, waar de overlast voor mens en dier beperkt is.

Wil je meer lezen over onze plannen? Kijk dan op vvdutrecht.nl.