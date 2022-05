Utrecht Canal Pride: Vrijwilligers gezocht

Op zaterdag 4 juni aanstaande vindt de Utrecht Canal Pride 2022 plaats. Na twee jaar van stilte is het meest kleurrijke feest weer terug op de Oudegracht! Met vijftig deelnemende boten en vele tienduizenden bezoekers in de stad is de Utrecht Pride een enorm project.

De organisatie zoekt ook dit jaar weer enthousiaste vrijwilligers die de organisatie willen helpen.

Wat kun jij verwachten

Als vrijwilliger ontvangen we je ‘s ochtends bij onze vrijwilligerscentrale. Daar krijg je niet alleen een heerlijk vers gezet kopje koffie of thee, maar ook het unieke Utrecht Pride T-shirt, een lunchpakket en 2 flesjes water voor tijdens je dienst. Verder krijg je daar uitleg over het verloop van de dag en over je belangrijkste taken. Daarna ga je samen met jouw team op pad!

Wat verwacht Utrecht Canal Pride

Samen met je team informeer je bezoekers en beantwoord je vragen. Je bent onze oren en ogen langs de gracht en houdt een oogje in het zeil. Ook help je bij de verspreiding van ons programmaboekje en tot slot heb je een superleuke dag waarbij je op de eerste rang van de parade kunt genieten!

Wil jij ons helpen om van de Utrecht Canal Pride een succes te maken? Meld je dan aan via: www.utrechtcanalpride.nl/aanmelden-als-vrijwilliger.