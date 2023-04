Utrecht, gastvrije stad voor vluchtelingen in het hart van Europa

Het Comité Europadag Utrecht organiseert op dinsdag 9 mei 2023, Europadag, een Dialoogmaaltijd. Na de opening met een inter-levensbeschouwelijk moment en enkele korte inleidingen over gastvrijheid en integratie gaat u tijdens het aangeboden diner in gesprek in een tafelopstelling van 3 vluchtelingen en 3 lokale bewoners.

Onder leiding van een dialoogbegeleider/ster van Stichting Utrecht in Dialoog vertelt u elkaar wanneer u zich welkom voelde en wanneer u iemand heeft verwelkomd. Deze dialoog wordt gevoerd volgens de ‘Appreciative Inquiry’ methode (Waarderende Dialoog). De ‘oogst’ wordt tijdens de plenaire afsluiting gedeeld en gebruikt voor een publicatie. Acteurs van de groep van Bright O. Richards (Stichting ‘New Dutch Connections’) verzorgen de culturele accenten.

Er zijn twee korte inleidingen. De eerste pitch wordt gegeven door de heer G.C.G.J. (Bert) van Roermund, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de Tilburg University en lid van de Ledenraad van PAX Christi Nederland. Zijn pitch zal gaan over de begrippen ‘land’ en ‘staat’. Als een vluchteling zijn land ontvlucht, waar vlucht hij/zij dan eigenlijk voor? En wat verwacht hij/zij van een ‘nieuw land’?

Integratie van vluchtelingen in België

De tweede voordracht wordt gegeven door de heer B. (Brahim) Laytouss, oprichter van de Al Markaz Moskee in Gent en directeur van de European Development And Research Academy in België (EDARA), oprichter van de Europese Stichting voor Theologen, Imams en Predikanten (ESTIP), docent Islamitische Studies aan de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek (FVG) in Antwerpen. Zijn pitch gaat over de integratie van vluchtelingen in België met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Door vluchtelingen een gezicht en een stem te geven en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen exposure te geven, wil deze dialoogmaaltijd bijdragen aan een positieve beeldvorming over vluchtelingen.

Dit initiatief is een coproductie van Stichting Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR), Stichting Utrecht in Dialoog, UPF-Nederland en PAXforPeace. De verantwoordelijkheid ligt bij UPLR, waarin de belangrijkste religieuze en seculiere levensbeschouwingen in Utrecht participeren. Houd onze website www.europadagutrecht.nl en onze Facebookpagina In de gaten. https://www.facebook.com/EuropadagUtrecht/

Program Dialoogmaaltijd

Datum: Dinsdag 9 mei 2023

Tijd: 19:00 – 22:00, inloop 18:30,

Locatie: ZIMIHC theater Stefanus, Utrecht Overvecht, Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht (4 minuten lopen van NS Station Utrecht-Overvecht).

Sprekers: Dhr. B. Laytouss en dhr. G.C.G.J. van Roermund,

Dialoogmaaltijd: 3-gangen maaltijd en dialoog, plenaire afsluiting.

Entree: Toegang vrij, vrijwillige bijdrage met QR code (geen cash, geen PIN).

Aanmelden noodzakelijk, uiterlijk 2 mei: www.europadagutrecht.nl