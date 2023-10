Utrecht het hele weekend in het teken van theatersport!

Het NSK Theatersport is terug in Utrecht! 4 & 5 november nemen studenten-Improteams vanuit heel Nederland én België het tegen elkaar op in de strijd om de titel: Het beste studenten-theatersportteam van de Benelux!

Hét studententheatersport-evenement van het jaar

Heb je altijd al eens soap willen zien over het orkest van André Rieu? Of een emotionele musical van vijf minuten rondom de geheime romantische relatie tussen Angela Merkel en Mark Rutte? Dit alles én nog veel meer zie je natuurlijk alleen maar dit weekend tijdens grootste studenten improvisatie theater toernooi van Nederland en België.

Theatersport is een competitieve vorm van improvisatietheater, twee teams spelen om en om scènes van niet langer dan 5 minuten, volledig gebaseerd op input en suggesties uit het publiek. Dit leidt tot de gekste dingen die je maar kan bedenken. Binnen improvisatietheater kan namelijk álles gebeuren.

De teams worden door een professionele jury beoordeeld op hun theatervaardigheden en hun vermogen tot vermaak. Zo zullen aan het eind van het weekend de twee beste teams die Nederland en België te bieden hebben, oog in oog komen te staan voor een epische finale die je niet wilt missen.

Dit hele weekend kun je komen kijken. Zaterdag en zondag zijn de poulefases gevuld met bijzondere scènes. Kom je op zondag kijken? Geniet dan ook nog eens van de kwart- en halve finales! En zondagavond staat heel Cultuurcentrum Parnassos op zijn kop, want dan wordt in DE theaterzaal de zinderende finale gespeeld.

“Utrecht aan zee”

Dit jaar staat het NSK theatersport in het teken van de zee. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, en als we niks doen verandert Utrecht binnenkort in een luxe badplaats. Utrecht aan Zee zou een nachtmerrie zijn voor ons allemaal. Maar wat gebeurt er op de stranden van bijvoorbeeld Leidsche Rijn aan Zee? Of aan de pier in Nieuwegein? En hoe ziet deze Utrechtse onderwaterwereld er eigenlijk uit? Dat ontdek je allemaal tijdens het NSK 2023!

Tickets:

Het NSK Theatersport is 4 & 5 november in Cultuurcentrum Parnassos in Utrecht.

Er zijn verschillende soorten tickets te verkrijgen. Kom bijvoorbeeld alleen op zaterdag, of geniet alleen van de zondag! Maar je kan ook een heel weekend genieten of alleen van de zinderende finale.

Studenten krijgen korting!

Koop snel je ticket op tickets.nsktheatersport.nl/ of neem alvast een kijkje op onze instagram @NSKTHEATERSPORT.