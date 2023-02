Utrecht is elf dagen de Comedyhoofdstad!

Vanaf 22 februari tot 4 maart zet het Utrecht International Comedy Festival de Domstad opnieuw helemaal in de schijnwerpers met de beste comedy van nationale en internationale bodem. Martijn Koning, Carmen Lynch, Glenn Wool en nog meer dan 50 comedians spelen tijdens het festival.

Het UICF brengt al elf edities mensen samen om te lachen. Met comedy maken we maatschappelijke en controversiële onderwerpen bespreekbaar. Zware kost wordt zo lichter verteerbaar en zelfs grappig. Doordat de comedians uit alle lagen van de samenleving en uit verschillende culturen komen vergroot comedy het wederzijds begrip. En het allerbelangrijkste: samen lachen is gezellig… en gezond!

Een vol & divers comedy programma!

Een greep uit de onderwerpen van de shows; Skere Comedy Night is een avond vol armoede lol voor de smalle beurs: tickets zijn maar een paar euro. Je Weet Niet Wat je Hoort; een comedy show in samenwerking met belevingsfestival Sencity waarin naast je oren ook alle andere zintuigen op scherp worden gezet. In de Stand van Utrecht wordt onze Domstad flink aangepakt en hoor je wat er nu ècht speelt in de stad. Epic Comedy Battle: 5 landen nemen het tegen elkaar op in een epische comedystrijd. Dit is nog maar een greep uit de vele shows die het festival op de planken zet, dus houd deze site in de gaten voor het programma!

Programmeur Edo Berger zegt hierover: “Het is zelfs voor mij ieder jaar weer een verrassing hoe het programma er uiteindelijk uit ziet. Je kan het niet voorspellen. Magic Tom & Yuri ging ik kijken op de Zwarte Cross omdat ik toevallig hun naam kende van een sticker op een lantaarnpaal bij mij in de buurt! Briljant en ter plekke gevraagd voor het festival. We hadden Gavin Reijnders geboekt en een paar maanden erna wint hij het programma ‘Ik Ga Stuk’! Ook een verrassing was dat we het gerucht hoorden dat Carmen Lynch, een Amerikaanse topcomédienne, misschien naar Europa wilde komen. En zij speelt nu niet alleen op de Big Binge, maar ook in onze Spaanstalige show. En het is altijd jagen op de Nederlandse grote namen, waarvan de speellijsten propvol met schouwburgen zitten, maar dit jaar hebben we met Martijn Koning echt een afmaker.

The Big Binge of Comedy

Het kroonjuweel van dit 11-daagse festival is The Big Binge of Comedy in TivoliVredenburg op 3 en 4 maart. Vijf zalen gevuld met 40 shows gegeven door de meest geniale comedians. Onder andere Martijn Koning, Glenn Wool en Carmen Lynch staan op de bühne. Verwacht keiharde politieke humor en kunstige oneliners, ontroerende liedjes en knettergekke improvisaties.

De Big Binge brengt een uitgebreid arsenaal aan comedians naar het geliefde TivoliVredenburg. We gaan hard lachen met het anarchistische goochelduo Magic Tom en Yuri: Hans Klok meets Black Jack meets Zanger Rinus. Ook Glenn Wool, een echte comedians’ comedian, brengt zijn legendarische stand-up ten gehore in de Tivoli. En dan heb je uiteraard nog Martijn Koning. Eén van de beste comedians van het land! Dit is nog maar een kleine greep uit het brede scala aan stand-up.

De Big Binge of Comedy heeft echt voor ieder wat wils. En omdat zelfs de echte diehards niet kunnen leven op comedy alleen is er een foodcourt en een bar aanwezig. Daarbij nog een Computer Says No Art Show vol digitale kunst met humor en een Comedy Playground: alles voor die échte onvervalste festivalsfeer.

Geniet van een heerlijk avondje comedy.

Het Utrecht International Comedy Festival is inmiddels een van de meest gewaardeerde comedyfestivals van het Europese vasteland. Als je houdt van scherpe grappen wil je dit echt niet missen. Of je nou gewoon wil lachen met een biertje in je hand, of geraakt wil worden door een hilarisch of gevoelig verhaal: het UICF is jouw place-to-be van 22 februari tot 4 maart. Tickets verkrijgbaar zijn verkrijgbaar via: www.uicf.nl