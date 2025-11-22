Utrecht krijgt deze kerstvakantie een eigen Winterwonderland: het Utrechtse Winterspektakel

De Jaarbeurs wordt over een aantal weken omgetoverd tot het kloppende hart van de winter. Van winterse attracties, schaatsen op echt ijs tot live entertainment: hier beleef je de Utrechtse winter! Wanneer? Van 18 december 2025 t/m 4 januari 2026 in Koninklijke Jaarbeurs.

Wintermagie voor iedereen!

Op ruim 20.000 m2 wachten bezoekers een wereld vol nostalgische attracties, de grootste pop-up indoor ijsbaan en vele andere winterse activiteiten. Of je nu komt voor een gezellig dagje uit met het gezin, een avondje meezingen met vrienden in de Après-ski of genieten van het kerstcircus, het Utrechtse Winterspektakel biedt voor ieder wat wils. Met meer dan 40 winterse activiteiten is er altijd iets te ontdekken.

Tekst loopt door onder foto

Ook de vele foodtrucks zorgen voor dat lekkere festivalgevoel: van warme chocolademelk tot hartige winterklassiekers. We gaan de megagrote Jaarbeurshallen van top tot teen magisch aankleden, waardoor je echt even in een hele andere wereld bent, aldus medeorganisator Huub van de Vecht.

Entertainment voor jong en oud

Voor kinderen is er overdag volop entertainment. Van optredens van bekende karakters als Buurman & Buurman tot de theatershow van de eigen mascotte “Dommy de Domster!”

Tekst loopt door onder foto

Volwassenen kunnen onder andere terecht in de sfeervolle biergarten, de curlingbanen of bij de vele optredens in het Magisch Muziektheater. Er worden verschillende thema-avonden georganiseerd, zoals de Het Foute Kerstfeest met Qmusic, een Hollandse avond met Sven Versteeg en de 90’s New Years party met T-Spoon.

Het meest toegankelijke uitje in de kerstvakantie:

De Jaarbeurs ligt op slechts vijf minuten lopen van Utrecht Centraal. Dit maakt het Winterspektakel perfect bereikbaar voor bezoekers uit het hele land. “Naast de bereikbaarheid willen we de prijzen vriendelijk houden. Het winterspektakel moet echt voor iedereen zijn, ongeacht je budget”, aldus Huub.

Wintermagie voor iedereen!

Tickets:

Tickets zijn vanaf €12,95 te koop via de website www.utrechtsewinterspektakel.nl/tickets

Utrecht krijgt deze kerstvakantie een magisch Winterwonderland! ❄️

Van 18 dec t/m 4 jan verandert de Jaarbeurs in het Utrechtse Winterspektakel: met een enorme indoor ijsbaan, winterse attracties, foodtrucks, live entertainment en thema-avonden. Perfect voor gezinnen, vriendengroepen en iedereen die van wintermagie houdt. ✨

🎟️ Tickets vanaf €12,95 via utrechtsewinterspektakel.nl/tickets