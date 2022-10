Utrecht Science Park Campus Run: een uitdagende fun run

Alles draait om gezelligheid tijdens de USP Campus Run! Op zaterdag 29 oktober loop je dwars door gebouwen en langs verschillende highlights van het Utrecht Science Park. Samen met je hardloopvrienden beleef je dit unieke gebied op een nieuwe manier tijdens een 5KM of 10KM. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar worden ook uitgedaagd met een leuk parcours van 1 kilometer.

Highlights

Het parcours brengt je langs verschillende hoogtepunten van het Utrecht Science Park. Als deelnemer loop je langs of door de volgende hoogtepunten:

Olympos Sportcentrum

Victor J Koningsberger/Minnaert gebouw

Hubrecht Institute

The Basket

Botanische tuinen

Diergeneeskunde

Studenten Huisvesting

Ketelhuis

U-OV Tram

Studentenkorting

Ga jij naar de Uni? Of volg je een HBO of MBO opleiding? Dan krijg je €5,00 korting op je deelname. Tijdens het online inschrijven dien je je studentennummer in te vullen. Schrijf je je in op de dag zelf, dan moet je kunnen aantonen dat je student bent.

Inschrijven

Het is tot en met donderdag 27 oktober mogelijk om je online aan te melden voor het evenement. Hierna is het alleen op de dag zelf mogelijk bij Olympos. Let wel op dat de daginschrijving €5 duurder is.

Ga voor inschrijven en meer informatie naar: https://www.uspcampusrun.nl/