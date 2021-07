Dit jaar vindt alweer de derde editie van de Utrechtse Fietsvierdaagse plaats. Geniet van donderdag 19 t/m zondag 22 augustus van prachtige routes door de provincie! Geen dag is hetzelfde, want iedere dag staat in het teken van een ander thema.

Onderweg zijn er verschillende plekken te bezoeken die te maken hebben met het bijbehorende thema. Hier kunnen de deelnemers even stoppen, een hapje of drankje nuttigen, aan een rondleiding deelnemen of zelf op ontdekking uit. De Utrechtse Fietsvierdaagse is dus niet alleen hartstikke gezellig en sportief, maar ook nog eens

leerzaam! Dit maakt het het ideale uitje voor jong én oud.

Programma & thema’s:

Donderdag 19 augustus – Natuur & Landschap

Vrijdag 20 augustus – Veiligheid & Vrede

Zaterdag 21 augustus – De Romeinse Limes

Zondag 22 augustus – Duurzaamheid & Klimaat.

Bij de Utrechtse Fietsvierdaagse kun je ervoor kiezen om één of meerdere dagen mee te doen. Doe je aan alle vier de dagen mee? Dan krijg je één dag van ons cadeau! Daarnaast heb je de keuze uit drie verschillende afstanden: een 25 km route, de RTV Utrecht 40 km route en de 60 km route. Iedere dag gaan de routes van start bij de KNVB Campus in Zeist. Zien we jou daar?

Inschrijven? Je kunt je nog tot en met dinsdag 17 augustus 23.59 online inschrijven via de website.