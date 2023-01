Utrechtse Harma verloor moeder aan ALS: ‘De ALS Sunrise Walk voelt als een wandeling voor mijn moeder’

In augustus 2017 krijgt de moeder van Harma IJmker de diagnose ALS. Bij de zenuw-/spierziekte ALS vallen je spieren één voor één uit en heb je een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar.

Vage klachten

Het begon bij Harma’s moeder met wat vage klachten: spierkrampen in haar benen, nek- en rugklachten en soms sprak ze onduidelijker. ”We dachten dat het de nasleep was van een val van haar fiets een jaar eerder. Het bleek ALS te zijn”, vertelt Harma.

Geen medicijn

“Na de diagnose ging het heel snel. Bijna elk vrij weekend reed ik vanuit Utrecht naar Groningen om bij mijn ouders te zijn. Elke keer als ik in Groningen was zag ik dat mijn moeder weer achteruitgegaan was. Dit was zo pijnlijk en verdrietig om te zien. Dat je niets kunt doen, dat er geen medicijn is, dat is echt vreselijk.”

De zonsopgang tegemoet

Precies om die reden loopt Harma in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 februari mee met de ALS Sunrise Walk, een evenement georganiseerd door Stichting ALS Nederland. Bijna 2.000 mensen lopen die nacht in Utrecht de zonsopgang tegemoet. Iedereen versiert zich tijdens de nachtelijke wandeling met lichtjes. Zo wordt de ziekte ALS in het licht gezet.

Eerbetoon aan haar moeder

Harma loopt mee omdat ALS de wereld uit moet. De tocht zal emotioneel zwaar zijn, maar is vooral een eerbetoon aan haar moeder. “Mijn moeder hield erg van wandelen, de ALS Sunrise Walk voelt daarom ook echt als een wandeling voor haar. Het is een mooi moment om stil te staan bij mijn moeder en wat ze voor mij betekend heeft.”

Zet ALS in het licht

Het onderzoek naar ALS is volledig afhankelijk van giften, daarom zijn dit soort evenementen zo belangrijk. Ook jij kunt meehelpen om ALS in het licht te zetten. Schrijf je in voor de ALS Sunrise walk en laat je sponsoren voor jouw deelname. Zo zamel je geld in voor het onderzoek naar de oorzaak en behandeling voor ALS.

Een belevenis vol licht en sfeer

Het evenement in Utrecht is een belevenis op zich, vol licht, sfeer en gezelligheid. Veel Utrechters doen dan ook mee aan de ALS Sunrise Walk om hun stad op een andere manier te beleven. Ook acteur Loek Peters, woonachtig in Leidsche Rijn en ambassadeur van Stichting ALS Nederland, doet mee. Loek: “Het is iets wat elke Utrechter een keer zou moeten meemaken. En dan is het ook nog eens voor een goed doel!”

Meedoen met de ALS Sunrise Walk?

Kijk voor alle informatie op alssunrisewalk.nl of bekijk eerst de promotievideo op Youtube: