Utrechtse museumtips: van oud kasteel aan de Vecht tot leren over het klimaat bij de sterrenwacht

Op zoek naar een leuk museum in de buurt? Hieronder vind je zes leuke tips voor musea in de regio Utrecht. Bezoek bijvoorbeeld een van de oudste kastelen aan de Vecht, ga binnenkort naar de nieuwe tentoonstelling in Slot Zeist of leer meer over het klimaat bij sterrenwacht Sonnenborgh.

Beleef het Romeinse verleden bij Museum Hoge Woerd

In Leidsche Rijn vind je hét archeologiemuseum van Utrecht. Hier ontdek je de mooiste vondsten en verhalen uit de regio. Hoogtepunt is het Romeinse schip De Meern 1, het best bewaarde rivierschip van Noordwest-Europa, omgeven door talloze bodemschatten. Het museum is gevestigd in Castellum Hoge Woerd, een moderne herbouw van een Romeins fort en UNESCO-werelderfgoedlocatie. Interactieve exposities, speurtochten, café, theater en stadsboerderij maken het een compleet dagje uit voor jong en oud.

Prijs: gratis toegang (donaties welkom)

Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht / www.museumhogewoerd.nl

Heropening Museum IJsselstein en tentoonstelling Nieuw Begin

Negen maanden was Museum IJsselstein gesloten vanwege een grondige verbouwing. Het museum heropent 21 september volledig vernieuwd, met nieuwe zalen en een nieuwe collectiepresentatie. Deze vaste opstelling bestaat uit historische objecten, lokale gebruiksvoorwerpen en hedendaagse kunst – niet langer chronologisch getoond, maar aan de hand van emoties. De eerste wisseltentoonstelling na heropening heet Nieuw Begin. Daarin is werk te zien van Caja Boogers, Eelco Brand, Koos Buster, Britt Dorenbosch, Miriam Guttmann, Marloes Roeper en Maurice van Tellingen.

Prijs: kinderen t/m 12 jaar gratis, jongeren t/m 18 jaar een speciaal tarief €4,75, volwassenen en jongeren vanaf 19 jaar € 9,50, Museumkaart en ICOM gratis, Vrienden van MIJ gratis.

Walkade 2-4, IJsselstein / museumijsselstein.nl

Expositie ‘Ziende Blind’ in Slot Zeist

Van 9 september tot en met 30 november vindt een solotentoonstelling plaats van veelzijdig kunstenaar Kenne Grégoire (1951), onder de titel ‘Ziende Blind’. De expositie kreeg deze uitdagende titel mee omdat Grégoire in zijn figuratieve portretten en beeldhouwwerken plastisch uitbeeldt waaraan velen argeloos voorbijgaan. Hij toont de werkelijkheid herkenbaar, maar met een stevige knipoog, in een volstrekt eigen stijl. Ook is er een film te zien en zijn er lezingen en exclusieve rondleidingen.

Prijs: €6,50

Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist / www.slotzeist.nl/cultuur/exposities

Slot Zuylen; 20 minuten fietsen vanaf het centrum!

Nét buiten de stad ligt Slot Zuylen. Een van de oudste kastelen aan de Vecht.

In het kasteel waan je je in vervlogen tijden en in de kasteeltuin ontsnap je helemaal

aan je dagelijkse beslommeringen. In het café vind je de beste huisgemaakte taart van Utrecht en vanaf het terras naast het kasteel heb je zicht op de weelderige tuin. Onze tijdelijke tentoonstelling neemt je mee in het leven van het voormalige personeel. Downton Abbey aan de Vecht!

Tournooiveld 1, 3611 AS Oud-Zuilen / www.slotzuylen.nl

Ervaar Op Aarde

Een immersieve tentoonstelling bij Sonnenborgh – museum en sterrenwacht over het klimaat en onze relatie met onze planeet. Stap binnen in een wereld van installaties, kunst, geluid en verhalen en ontdek hoe filosofie en wetenschap samen een nieuw perspectief bieden op onze planeet. Je volgt basisschooldocente Elin in haar zoektocht naar een nieuw verhaal over het klimaat dat hoop geeft en raakt. Zo laat Op Aarde je opnieuw verliefd worden op onze planeet.

Prijs: volwassenen: €12,50, studenten: €9,-, U-pas volwassenen: €7,50,-, Museumjaarkaart gratis.

Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht / www.sonnenborgh.nl/op-aarde

Stap uit op het leukste station van Nederland!

Het Spoorwegmuseum is niet zomaar een museum. Het is een fascinerende plek waar je ontdekt hoe de trein de wereld heeft veranderd. Met een levensecht station, een theater, spannende attracties en met wisselende tentoonstellingen en evenementen ben je altijd op het juiste spoor!

Prijs: €19,50 per persoon, kinderen t/m 3 jaar gratis. Gratis met Museumkaart en VriendenLoterij VIP-kaart.

Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht / www.spoorwegmuseum.nl