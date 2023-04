Utrechtse ondernemers openen tweede UnScared gym in Stadstuin Jin Jersey

Na jarenlang zoeken hebben de twee Utrechtse ondernemers Jochem Oldenbroek en Willem Hilberdink een tweede plek voor hun populaire gym UnScared gevonden. De nieuwe locatie opent de deuren aan de Vrieslantlaan 6. Verwacht geen standaard gym, geen ketenformule, maar een community waar zowel beginners als gevorderden welkom zijn om samen te trainen onder begeleiding van professionele coaches.

Het is alweer meer dan acht jaar geleden dat de twee Utrechtse vrienden een leegstaande loods aan de 2e Daalsedijk te huur zagen staan op Funda. Jochem en Willem besloten een duik in het diepe te nemen en een eigen gym te beginnen: UnScared. Het werd een succes, zo’n succes dat er al snel gedroomd werd over een tweede locatie.

Het succes van de ondernemers, maar vooral het succes van de twee sportfanaten, komt voort uit het feit dat iedereen zich welkom kan voelen bij UnScared: van jong tot oud, van alle niveaus qua fitheid en met een mindset om tijdens de trainingen samen aan de slag te gaan.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“We geloven erin dat sporten in een community veel meer is dan alleen maar bewegen”, vertelt Willem. “Het is een manier om mensen bij elkaar te brengen en te motiveren om fit te worden”. Dat betaalt zich volgens Willem en Jochem terug in je dagelijks leven. “Uiteindelijk gaat het niet om die brede armen of strakke buik, maar wel om hoe je bovenaan de trap komt of hoe soepel jij je kinderen nog optilt. Hoewel het natuurlijk ook leuk is om er goed uit te zien op het strand”, grapt de ondernemer.

Deelnemers kiezen bij UnScared uit groepslessen in CrossFit, weightlifting of krachttraining en volgen een uitgedacht programma. Geen saaie setjes draaien, maar met anderen op een leuke manier werken aan je fitheid. De coaches zijn ervaren professionals die hun enthousiasme voor de sport moeiteloos overbrengen op de leden. Er is veel persoonlijke aandacht, en het sociale aspect van samen sporten is belangrijk. “Het is tof om te zien dat veel van onze leden lang bij ons blijven sporten, er wordt veel gelachen en natuurlijk hard getraind. Het is mooi om te zien dan mensen groeien en progressie boeken.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nieuwe locatie in de Stadstuin

En dan is daar nu de tweede locatie. Als Jochem en Willem door de voormalige televisiestudio lopen, vertellen ze trots over alles dat ze zien. De locatie is ruim en vooral heel hoog. Via de dakramen komt een hoop daglicht binnen. Er hangen touwen, staan gewichten en de pull-up bars zien er direct uitnodigend uit. Er is een grote vide, waar leden na het sporten nog kunnen blijven zitten, die uitkijkt over de hal. Twee gloednieuwe kleedkamers maken het geheel af.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De tweede locatie van UnScared is deze maand geopend in het pand van Stadstuin Jin Jersey. Op verschillende data kan je kennismaken met de gym en de coaches. Deze gratis proeflessen zijn een uitgelezen kans om de sport én de sfeer te ervaren. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Jochem: “We willen iedereen de kans geven om te ervaren hoe het is om bij ons te sporten.”

Bezoek de website van UnScared voor meer informatie.