Utrechtse onderneming MondoMarketing op plek 5 in de FONK150! 

Het Utrechtse Online Marketing Bureau MondoMarketing verovert de 5de plek in de FONK150, de lijst van de beste marketingbureaus van Nederland. Met een score van 9,43 staat MondoMarketing op de 5e plek in de categorie “Kleine Digital Marketing Agencies”.

Daarnaast heeft MondoMarketing een indrukwekkende prestatie geleverd in andere categorieën: plek 4 in Meest Effectief, plek 1 in Beste Business Accelerators, en plek 14 in de landelijke ranking van Best Agency of the Year!

Landelijke Erkenning

De FONK150 lijst wordt gezien als een van de erkenningen voor een online marketing bureau in Nederland. In deze lijst worden bureaus beoordeeld op basis van de waardering van hun klanten, en daar is MondoMarketing dan ook ontzettend trots op met een van de hoogste scores. MondoMarketing scoorde een score van 9,43 in de categorie voor kleine digitale bureaus en dat is een bewijs van de toewijding aan het leveren van uitstekende resultaten. De waardering van onze klanten is voor ons de grootste motivatie om altijd het beste uit onszelf te halen.

Meest Effectief & Business Accelerators

Wat MondoMarketing echt onderscheidt, is de effectiviteit van onze werkprocessen. Ze hebben plek 4 behaald in de categorie Meest Effectief, met een score van 9,67. Dit toont aan dat MondoMarketing niet alleen streeft naar creatieve campagnes, maar altijd gericht is op het behalen van meetbare en duurzame resultaten voor onze klanten.

Daarnaast zijn ze de nummer 1 in de categorie Business Accelerators, met een perfecte score van 10! Dit is een erkenning van de toewijding aan het versnellen van de groei van onze klanten door middel van strategische, datagedreven beslissingen die impact maken.

Best Agency of the Year

Als kers op de taart is MondoMarketing plek 14 in de Best Agency of the Year categorie, waar ze de ranglijst delen met bureaus van verschillende groottes en sectoren. De score van 9,54 bevestigt dat ze landelijk erkend worden voor onze strategieën en klantgerichte aanpak, die leiden tot langdurige en succesvolle samenwerkingen. Waarmee MondoMarketing een van de hoogst scorende digital marketing bureau’s is.

Onze aanpak: Resultaatgericht & Strategisch

Wat maakt MondoMarketing zo effectief? De strategische en resultaatgerichte aanpak staat centraal in alles wat ze doen. Met meer dan 10 jaar ervaring in online marketing hebben we talloze bedrijven geholpen om hun digitale marketing naar een hoger niveau te tillen. Onze focus ligt altijd op het begrijpen van de unieke behoeften van onze klanten en het ontwikkelen van op maat gemaakte strategieën die hen helpen om hun doelen te bereiken. Dit doen we door ons goed te verdiepen in de doelgroep en de fasen van de klantreis waarin zij zich bevinden.

Door het leveren van maatwerk en nauwe afstemming met onze klanten blijven we op de hoogte van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we vaak ook voordeel uit kunnen halen voor de online marketingstrategie. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Wij zijn niet alleen een uitvoerend bureau; we zijn partners in groei. Ons team van experts zorgt ervoor dat we altijd up-to-date blijven met de nieuwste ontwikkelingen in het digitale marketinglandschap, zodat we de beste resultaten voor onze klanten kunnen behalen.

Wil je meer weten over MondoMarketing? Kijk dan op de website.