Utrechtse School aan de Singel introduceert vernieuwend Montessorionderwijs

In september 2025 verwelkomt School aan de Singel haar eerste leerlingen van leerjaar 1 die zullen profiteren van een nieuw en innovatief Montessori-onderwijsconcept.

Als nieuwe Montessorischool voor vmbo-t, havo en vwo-leerlingen integreert School aan de Singel de stad Utrecht als verlengstuk van het klaslokaal. Dit geeft leerlingen de kans om hun leerervaring te verbinden met de samenleving.

School aan de Singel, gevestigd in het hart van Utrecht, heeft een visie op onderwijs ontwikkeld waarin leerlingen opgroeien tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers. Door de Montessori-filosofie te combineren met de omgeving van de stad, krijgen leerlingen de mogelijkheid om al doende te leren in een betekenisvolle context. Van samenwerkingen met lokale bedrijven en organisaties tot projecten in stadswijken – de stad zelf wordt een integraal onderdeel van het onderwijs.

Leren in de praktijk

Het nieuwe concept wordt gekenmerkt door het gebruik van de stad als leeromgeving. Zo zullen leerlingen bijvoorbeeld geschiedenislessen volgen door historische plekken in Utrecht te bezoeken, en kunnen zij bij biologie in stadsparken en natuurgebieden leren over ecosystemen. Maatschappijleer wordt prikkelend door in de stad plekken op te zoeken waar kansenongelijkheid zichtbaar is. Deze benadering van leren biedt ze de kans om buiten de muren van de school hun kennis direct toe te passen in de praktijk.

“Wij willen leerlingen niet alleen kennis meegeven, maar hen ook laten ervaren wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij,” zegt Moniek Rieter, schoolleider van School aan de Singel. “Ons doel is dat leerlingen met hun voeten in de samenleving staan, dat ze niet alleen leren uit boeken, maar door te doen, te ontdekken en samen te werken in hun omgeving.”

Voor wie is dit concept?

Het nieuwe Montessorionderwijs van School aan de Singel is ontworpen voor leerlingen die zelfstandig en ondernemend willen leren. Ouders die waarde hechten aan een sterke band met de omgeving en actief burgerschap, zullen in deze nieuwe aanpak veel herkennen. Het concept is vanaf september 2025 van kracht voor de nieuwe leerjaar 1 leerlingen.

Op 23 november is de eerste open dag van School aan de Singel

Waarom kiezen voor School aan de Singel?

Innovatief Montessorionderwijs: gericht op zelfstandigheid en zelfontplooiing.

De stad als leeromgeving: unieke integratie van Utrecht in het leerproces.

Maatschappelijk betrokken onderwijs: leerlingen groeien op tot bewuste, betrokken deelnemers aan de maatschappij.

School aan de Singel biedt een veilige leeromgeving waarin persoonlijke aandacht centraal staat. De school heeft een breed onderwijsaanbod dat inspeelt op de interesses en talenten van iedere leerling.

Ontstaan School aan de Singel

School aan de Singel is in het voorjaar van 2024 opgericht om leerlingen op te vangen van Pvo Utrecht in verband met de sluiting van deze school aan het einde van schooljaar 2023-2024. We helpen deze leerlingen bij School aan de Singel verder in het afmaken van hun onderwijs en het behalen van hun diploma. Volgend schooljaar starten de nieuwe leerlingen met het nieuwe onderwijsconcept.

Over NUOVO Scholen

NUOVO Scholen is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. Samen met onze 16 scholen dragen we zorg voor het realiseren en bevorderen van het openbaar voorgezet onderwijs in de regio. Vanuit onze onderwijsvisie en gezamenlijke kracht nemen we verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden helpen we onze leerlingen om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze zich tot de wereld verhouden, zodat ze op een betekenisvolle manier deel kunnen uitmaken van de samenleving.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in ons nieuwe onderwijsconcept of wilt u meer weten over hoe wij werken? Bezoek onze website www.schoolaandesingel.nl of mail naar de schoolleider Moniek moniek@schoolaandesingel.nl