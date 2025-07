Vacature Digital Marketeer bij SIPR in Utrecht

Zet jij probleemloos strakke campagnes op die leiden tot conversies? En gaat je hart sneller kloppen van data analyse, overzichtelijke dashboards en klanten adviseren bij het maken van de juiste online strategie? Dan hebben wij de droomjob voor jou!

Onze ideale match…

… is iemand die niet alleen ervaring heeft met online platforms, maar ook nieuwsgierig genoeg is om in de technische uithoeken te duiken van de marketing tools die daarvoor worden ingezet. Je bent enthousiast en klantvriendelijk omdat je aan de slag gaat voor onze uiteenlopende klanten. Je snapt hoe je verschillende doelgroepen bereikt en vertaalt dit naar goed doordachte campagnes. De behaalde resultaten breng je vervolgens in kaart en bespreek je met de klant.

Wat bieden wij?

Een kans om te werken voor mooie klanten als Triodos Bank, Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, nomadiQ en meer.

Een horizontale organisatiestructuur; wij stimuleren je om mee te denken over de toekomst van de organisatie.

De mogelijkheid om mee te werken aan een duurzame transitie; van Sipr en van de (online) wereld.

Een passend salaris, laptop en de leukste teamuitjes en vrijmibo’s.

Een toffe en goed bereikbare werkplek in een bruisend deel van Utrecht.

Wie zoeken wij?

Iemand die 1 jaar ervaring opgedaan heeft als Digital Marketeer.

Iemand die een HBO/WO opleiding in de richting Marketing/Communicatie of een andere relevante opleiding heeft afgerond.

Iemand die online campagnes opzet en weet hoe je verschillende doelgroepen bereikt.

Iemand die AI als kans ziet en niet als bedreiging.

Iemand die energie krijgt van het werken met uiteenlopende klanten.

Iemand die de behoefte van de opdrachtgever kan vertalen naar concrete taken en planningen.

Ervaring met de volgende werkzaamheden is een pré:

Adverteren op social media.

Data analyseren en verwerken in rapportages.

Wie zijn wij?

Het tofste online marketingbureau van Utrecht (en ontzettend bescheiden????).

Makers van de vetste online campagnes en content.

Strategisch, creatief, analytisch en verbinden dit met elkaar.

Sociaal, betrokken en intrinsiek gemotiveerd door duurzame verandering.

Een klein team dat altijd in is voor gezelligheid.

Zijn we een match?!

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar martijn@sipr.online.