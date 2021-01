Vacature: Front-end Developer bij Funatic

Gaat jouw hart sneller kloppen van digitale oplossingen voor de eindgebruiker? Wil jij het verschil maken in de zorg en patiënten digitale oplossingen bieden waarmee hun zorgtraject overzichtelijker en gemakkelijker zal verlopen? Wil je samen met enthousiaste collega’s én opdrachtgevers werken aan uitdagende opdrachten? Dan hebben wij een mooie vacature voor je!

Wie zijn wij

Bij Funatic hebben we ons al een tijdje volledig toegespitst op digitale oplossingen in de gezondheidszorg. We realiseren voor verschillende ziekenhuizen in Nederland hun websites met geïntegreerde patiëntenportalen en mobile apps. We werken met een enthousiaste en ervaren club van professionals met veel ervaring in de zorg evenals ICT en dienstverlening. In de zorgsector is volop behoefte aan digitalisering en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega!

Wat jij gaat doen

Software bouwen die er toe doet! Jij houdt je als front-end developer de hele dag bezig met de gebruikerservaring van de platformen van onze klanten. Hoe perfectioneren we deze, hoe bieden we de beste ervaring voor patiënten. Samen met je scrumteam met daarin backend collega’s en CMS specialisten realiseer je mooie opdrachten en projecten rondom digitale patiëntcommunicatie via websites, patiëntenportalen en mobile apps.

Wat jij brengt

Een IT gerelateerde HBO/WO diploma

1 tot 3 jaar relevante werkervaring

Gestructureerd, klantgericht en nauwgezet kunnen werken

Initiatief en durf

Creatieve en innovatieve input voor doorontwikkeling van onze diensten

Kennis of affiniteit met de zorg

Goede beheersing van de Nederlands taal (in woord en geschrift)

Woonachtig in Utrecht of omgeving is een pré

Kennis van de volgende technieken:

HTML, CSS/SCSS

Moderne Javascript (ES2017)

Ervaring met webrichtlijnen zoals WCAG

Responsive en liquid design principes

Ervaring met Vue of andere JavaScript frameworks en –libraries

Je kunt overweg met build tools en package management zoals NPM en Webpack

Ervaring met REST API’s

Wat je krijgt

Markt conforme arbeidsvoorwaarden, passend bij je ervaring en leeftijd

Fulltime functie (parttime bespreekbaar) met 25 vakantiedagen (plus nationale feestdagen)

Contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd

Afwisselende werklocatie, op ons toffe kantoor in Utrecht of gewoon vanuit huis

‘Fun’ collega’s met passie voor hun werk en enthousiaste opdrachtgevers in de zorgsector

Uitdagende opdrachten en maatschappelijke relevante werkzaamheden

Vergoeding voor reiskosten en je sportschool abonnement

Pensioenvoorziening, voor later. Niet onbelangrijk

Budget om cursussen en trainingen te volgen en een stimulerende kennis-deel omgeving

Nieuwe laptop en mobiele telefoon om je werk goed te kunnen doen

Heb je interesse?

Laat het ons weten en neem contact op. Je kunt ons bereiken op [email protected] of 0302040208. Je kan dan naar Bert Mooij (directeur Funatic) vragen. Mocht je extra informatie willen inwinnen bij je potentiële nieuwe collega’s dan kan dat natuurlijk, we maken graag even (digitaal) tijd voor je vrij.