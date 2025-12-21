Vacature: Strategisch / inhoudelijk projectmanager (32 – 40 uur)

Strategisch / inhoudelijk projectmanager (32 – 40 uur)

Je verbindt strategie en inhoud met een duidelijke aanpak en houdt regie op projecten van start tot oplevering. Je stelt de vraag achter de vraag, bewaakt kwaliteit en planning en zorgt dat ideeën ook echt worden gerealiseerd. Je zoekt alleen nog een bureau waar je al deze kwaliteiten goed kwijt kunt. Komt goed uit, want wij zoeken een strategisch/inhoudelijk projectmanager.

Kunnen we nog iets specifieker zijn?

Zeker. We zoeken iemand:

met minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectmanager, communicatieadviseur of in een vergelijkbare rol;

met ervaring in het publieke domein (of affiniteit daarmee);

die projecten inhoudelijk kan doorgronden en op strategisch niveau kan meedenken;

die structuur aanbrengt, plant en prioriteert;

die zelfstandig werkt, maar floreert in samenwerking met collega’s en opdrachtgevers;

die communicatieve en creatieve processen weet te begeleiden en aan te sturen.

Is dat alles? Nee, we hebben nog een paar wensen

Het is een pré als je daarnaast:

analytisch denkt en pragmatisch handelt;

helder communiceert met opdrachtgevers en collega’s;

kansen ziet bij opdrachtgevers en die weet te vertalen naar concrete vervolgstappen;

het leuk vindt om meerdere projecten tegelijk te managen;

af en toe ook geniet van een vrijmibo.

Oké, genoeg over jou. Wie zijn wij?

Bij DDK werk je als projectmanager met:

opdrachtgevers in het publieke en maatschappelijke domein (en soms commercieel);

een multidisciplinair team van strategen, ontwerpers en communicatieadviseurs;

een breed netwerk van specialisten dat we inzetten wanneer dat nodig is;

ruimte om je rol verder te ontwikkelen en inhoudelijk te groeien.

Wat ga je dan zo’n beetje doen?

Als strategisch/inhoudelijk projectmanager ben jij de spin in het web binnen onze projecten. Dat betekent dat je:

het eerste aanspreekpunt bent voor opdrachtgevers;

planning, budget en kwaliteit bewaakt;

inhoudelijk meedenkt over strategie en aanpak;

zorgt dat collega’s gericht aan de slag kunnen;

overzicht houdt en bijstuurt waar nodig.

Yes! Je bent er bijna. Ons aanbod aan jou

Je kunt rekenen op:

een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden;

een snelle Mac;

een fijne werkplek in het hart van Utrecht, goed bereikbaar met fiets en OV;

ambitieuze collega’s die uitkijken naar jouw komst;

gratis deelname aan onze bingocompetitie.

Dit gaat over jou, toch? Aarzel niet en laat van je horen. Stuur je motivatie en cv naar Mariette Boon via sollicitatie@ddk.nl.

Nog iets over ons weten?

Wij zijn DDK – een communicatiebureau voor bedrijven en organisaties die impact (willen) maken. We zijn nuchter, nieuwsgierig en durven te zeggen waar het op staat. De ene keer bedenken we een spraakmakende campagne, de andere keer zetten we een slimme communicatiestrategie op. Soms een flyer, soms een complete rebranding. Soms allemaal tegelijk, net wat nodig is.