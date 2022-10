Van 900 jaar stad naar 100 jaar Oud-Utrecht

Dit jaar vieren we uitgebreid dat Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg. De historische vereniging Oud-Utrecht organiseert of neemt deel aan veel van de activiteiten, zoals presentaties, excursies, publicaties en natuurlijk de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis op 8 oktober. Het volgende jubileumjaar staat al voor de deur: in 2023 bestaat de vereniging Oud-Utrecht zèlf een eeuw en dat zal niet onopgemerkt blijven! Een mooi moment om ook lid te worden, zeker omdat je de laatste drie maanden van dit jaar er gratis bij krijgt.

Interesse in de geschiedenis van stad en regio Utrecht? Word dan lid van de historische vereniging Oud-Utrecht. We hebben veel te bieden:

elke twee maanden het rijk geïllustreerde Tijdschrift Oud-Utrecht

regelmatig een digitale Nieuwsbrief over de historische actualiteit

jaarlijks het diepgravende Jaarboek Oud-Utrecht

elk jaar de prestigieuze Van der Monde-lezing

maandelijks het Historisch Café in Bibliotheek Neude

zes keer per jaar een lezing in het Bartholomeus Gasthuis

korting in de webshop van Oud-Utrecht

exclusieve excursies, waaronder de Grote Excursie

de mogelijkheid om actief te worden in één van de commissies

Wie zich nu aanmeldt als lid betaalt tot 1 januari 2024 slechts € 42,50 (jongeren tot 26 jaar en U-pashouders € 20,-). Als extra’s ontvang je dan in 2022 nog twee nummers van het Tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek 2022. Aanmelden kan op: www.oud-utrecht.nl/lid-worden

Historisch café en lezingen

Elke tweede vrijdag van de maand is het Historisch Café van Oud-Utrecht in de theaterzaal van Bibliotheek Neude. In een informele sfeer zijn er boeiende presentaties over gevarieerde onderwerpen. Zo komt Jos Stelling op 14 oktober vertellen over de geschiedenis van zijn filmtheaters. Een maand later brengt 3D-modelleur Daan Claessen van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht de geschiedenis virtueel tot leven. De toegang is gratis, maar tijdig reserveren via de website is noodzakelijk.

Maandelijks organiseert Oud-Utrecht ook een lezing in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Onderwerpen zijn in oktober en november de historie van de Oud-Katholieke Kerk in Utrecht en het Romeinse schip in het Castellum Hoge Woerd, toegelicht door archeoloog Erik Graafstal. Praktische informatie staat op www.oud-utrecht.nl/agenda.

Podcast Oud-Utrecht

Ook thuis en onderweg biedt Oud-Utrecht boeiende luisterstof. In de podcast spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor. De nieuwste aflevering komt vanuit Paleis Lofen met historicus en archivaris Kaj van Vliet, kenner van de stadsrechtoorkonde die 900 jaar geleden op deze plek werd getekend door de Duitse keizer. Hij vertelt wat we er allemaal wel, maar veel ook niet over weten.

Eerder was de spraakmakende kunsthistorica Sanne Frequin te gast, die een frisse blik gaf op een grafmonument in de Domkerk. Vanuit Paushuize kwam een extra lang gesprek met Twan Geurts, biograaf van de Utrechtse paus Adrianus. De Podcast Oud-Utrecht is te volgen via de gebruikelijke kanalen. Alle afleveringen zijn ook eenvoudig af te spelen op www.oud-utrecht.nl.

Tijdschrift en Jaarboek

Het tweemaandelijks tijdschrift Oud-Utrecht staat vol interessante verhalen over de geschiedenis van de stad en regio. Het is fris vormgegeven en rijk geïllustreerd. De onderwerpen variëren van de middeleeuwen tot de late 20e eeuw. Het meest recente nummer gaat over kunst in Utrechtse schuilkerken, de Oranjegrutterij aan de Twijnstraat en een verdwenen ‘Chinees theehuis’ in Huis ter Heide.

In het Jaarboek 2022, dat eind november verschijnt, staan achtergrondartikelen over diverse onderwerpen. Zoals de voormalige buitenplaats Het Park aan de Maliesingel, hertenschilderingen aan de Nieuwegracht 67 en de ontwikkeling van het Utrechtse tolrecht. Het Jaarboek besluit met een fotoverslag van de viering van 900 jaar stad. Leden krijgen tijdschrift en Jaarboek gratis thuis, maar ze zijn ook los verkrijgbaar bij boekhandels en in de webwinkel.

(On)zichtbaar erfgoed

De Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) van Oud-Utrecht houdt de vinger aan de pols wat betreft monumentwaardige gebouwen. Zo is de monumentenstatus aangevraagd voor de Musketon in Lunetten, een Post65-gebouw waarvan elementen als de zitkuil dreigden te sneuvelen bij een verbouwing. Soms komt zo’n monumentenstatus te laat. Daarom denkt de commissie na over zogenoemde voorbescherming. Een korte erfgoedtoets, media-aandacht of een prijs zijn hier opties voor.

De commissie kijkt ook naar de zichtbaarheid van erfgoed. Soms zijn monumenten slecht te zien of worden ze ontsierd door borden, bouwsels of straatmeubilair. Komend jaar gaan de commissieleden alle wijken door om zulke situaties te vinden. En bij behandeling van de ‘kerkenvisie’ door de gemeenteraad zullen ze aandacht vragen voor de directe omgeving van kerken, zoals pastorieën en binnentuinen.

Utrechts kinderboek

Ter gelegenheid van 900 jaar stad verscheen De spoken van het stadhuis en andere Utrechtse verhalen. Dit prachtig geïllustreerde kinderboek bewijst dat geschiedenis niet saai is, maar soms zelfs heel leuk. Twintig verhalen van twintig bekende Utrechtse schrijvers gaan over evenzovele bekende plekken in de stad, van de Dom tot Amelisweerd en van Kanaleneiland tot het Rietveld Schröderhuis. De hoofdrolspelers zijn jonge en oudere Utrechters: dappere, maar ook heel gewone stadsgenoten.

Het kinderboek is een project van Stichting Kinderfonds Kiwanis Utrecht met de historische vereniging Oud-Utrecht als een van de hoofdpartners. Er is ook een leesproject op Utrechtse scholen aan gekoppeld. Het boek is onder andere verkrijgbaar op oud-utrecht.nl/webwinkel. Daar is trouwens ook het stripboek 1122: Een Utrechtse familiekroniek te vinden.

Jubileumjaar 2023

In 2023 viert de historische vereniging Oud-Utrecht het honderdjarig bestaan. Dat eeuwfeest laten we niet ongemerkt voorbijgaan! Doel van de lustrumviering is nieuwe verhalen ontdekken, jongere doelgroepen bereiken en de wijken intrekken. Zo komen er lespakketten en een doe-boek voor basisschoolleerlingen over de periode 1923-2023.

Er zijn het hele jaar door activiteiten. Op 12 maart zullen we de verjaardag van Oud-Utrecht feestelijk vieren in het Stadhuis met lezingen en een expositie. In het najaar volgen een historisch symposium en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Er verschijnen speciale edities van het tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek. Het programma van de jubileumviering is uiteraard in ontwikkeling. Nieuwe leden kunnen nog meedenken en -helpen en blijven natuurlijk automatisch op de hoogte van het programma.

Verkiezing historische persoon

Wie is de meest aansprekende historische figuur uit de 900-jarige geschiedenis van Utrecht? Wordt het bijvoorbeeld Anton Geesink of Belle van Zuylen? Hij of zij zal op 8 oktober worden verkozen door de bezoekers van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis bij de stand van Oud-Utrecht. Vooraf maken we een ‘shortlist’ van tien historische personen aan de hand van inzendingen op de website van Oud-Utrecht.

Op www.oud-utrecht.nl/historisch-persoon kun je invullen wie de meest historische figuur van Utrecht zou moeten worden, en vooral ook: waarom. Het hoeft geen persoon uit een ver verleden te zijn, maar wel iemand die veel voor de stad betekend heeft. Tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis kunnen de bezoekers stemmen en vervolgens wordt de meest aansprekende historische persoon bekendgemaakt.

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

Zaterdag 8 oktober is de vijfde Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, een initiatief van Oud-Utrecht samen met alle Utrechtse erfgoedorganisaties. Op acht locaties zijn presentaties, rondleidingen en doe-activiteiten rond het thema ‘De Gezichten van Utrecht’. Beatrice de Graaf vertelt uit Crisis!, haar essay voor de Maand van de Geschiedenis. Kaj van Vliet en Bettina van Santen lichten hun boek Gekomen om te blijven toe.

Ga op stadstour met gidsen van Gilde Utrecht en bezoek de Dom met een zaklamp. Test je verdraagzaamheid in de ‘tolerantiecarrousel’ of doe mee met de Oud-Uterechse Pubquiz. Bezoek tentoonstellingen in Museum Catharijneconvent of daal af in DOMunder en Paleis Lofen. Volg flitspresentaties in het Academiegebouw en lezingen in Bibliotheek Neude, het Stadhuis en Het Utrechts Archief. Info: www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.

