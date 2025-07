Van basis tot buffer: welke verzekeringen kun je niet missen?

Het leven zit vol mooie plannen, maar ook vol verrassingen. Een ongeluk, brand of langdurige ziekte kan grote financiële gevolgen hebben. Met de juiste polissen vang je die klappen op en houd je rust in je hoofd en budget. Maar welke pakketten zijn echt onmisbaar, en welke passen bij jouw situatie? Onderstaand overzicht helpt je op weg.

De verplichte basis

In Nederland zijn enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Iedereen van achttien jaar en ouder moet een zorgverzekering hebben. Kies een basispolis die past bij je gezondheid en overweeg aanvullingen voor fysiotherapie of tandzorg als je verwacht die nodig te hebben. Rij je auto of motor, dan is een WA-verzekering eveneens verplicht. Deze dekt schade die jij aan anderen veroorzaakt. Rijd je een oudere auto en wil je premie besparen, dan volstaat WA. Voor een nieuwe bolide is WA+ of allrisk vaak slimmer; reparaties kunnen anders flink in de papieren lopen.

Bescherming van huis en spullen

Koop je een woning, dan eist de bank meestal een opstalverzekering. Die vergoedt schade aan muren, dak en leidingen na brand of storm. Huurders hebben deze dekking meestal via de verhuurder, maar controleren kan geen kwaad. Een inboedelverzekering dekt alles wat los zit: laptop, bank en kleding. Tel alle spullen eens op, dan kom je al snel boven de twintigduizend euro. Stem het verzekerde bedrag af op de actuele waarde om onderverzekering te vermijden.

Zorgeloos onderweg

Fiets je dagelijks of neem je vaak het OV? Voor dat laatste is geen polis nodig, maar een reisverzekering blijft handig bij vakantie. Kies werelddekking als je buiten Europa reist en controleer medische dekking; je basiszorgverzekering vergoedt soms maar een deel in het buitenland. Ga je graag wintersporten, voeg dan die module toe. Zonder aanvulling betaal je gipsvlucht en reddings­helikopter uit eigen zak.

Veiligheid voor inkomen en nabestaanden

Raak je langdurig arbeidsongeschikt, dan kan je inkomen fors dalen. Zelfstandigen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en kiezen vaak voor een AOV. Werknemers profiteren van loondoorbetaling en WIA, maar een woonlasten­verzekering kan alsnog zinvol zijn. Voor gezinnen is een overlijdens­risicoverzekering belangrijk. Die keert een bedrag uit aan nabestaanden, zodat de hypotheek betaald blijft en kinderen kunnen blijven studeren.

Slim kiezen en jaarlijks bijsturen

Vergelijk premies, maar kijk vooral naar voorwaarden en eigen risico. Combineer polissen bij één aanbieder voor pakketkorting, maar stap over als een ander beter past. Meld grote aankopen, verbouwingen of gezinsuitbreiding meteen; dan blijft de dekking op niveau. Check elk jaar of modules nog aansluiten bij jouw leven. Zo betaal je nooit te veel en voorkom je gaten in je beveiligingsnet. Met een helder pakket aan polissen bescherm je je gezondheid, woning, inkomen en gezin. Dat geeft rust én ruimte om te focussen op de leuke verrassingen van het leven.