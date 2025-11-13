Van kerstbomen tot kringloopvondsten: “We vervoeren alles met de elektrische deelbakfiets”

Britt en Chloë hockeyen niet alleen samen, maar helpen elkaar ook een handje als dat nodig is. Bij een verhuizing bijvoorbeeld, of als één van de twee weer eens een leuke tweedehands vondst heeft gedaan. “We pakken de elektrische deelbakfiets om grote spullen te vervoeren die we niet meekrijgen op de fiets.”

“We moeten er soms om lachen wat er allemaal al in die bak is vervoerd. Een groot vloerkleed via Marktplaats, een kerstboom, een grote plant. Het past er allemaal in. Vrienden van ons nemen de deelbakfiets ook weleens mee als ze gaan picknicken buiten de stad. In de bak doen ze dan alle hapjes, drankjes en een groot picknickkleed. Dat scheelt een hoop gesjouw met zware tassen.”

Tekst loopt door onder de foto

Grote spullen vervoeren

Voor Britt en Chloë is de deelbakfiets echt een uitkomst: “We hebben allebei geen auto. Die kunnen we soms lenen van vrienden of familie, maar dat maakt je toch afhankelijk. En het is vaak gedoe, met de auto door de stad heen. De elektrische deelbakfiets is lekker laagdrempelig. Die kun je gewoon boeken via de app en binnen een paar minuten ben je onderweg. Bijvoorbeeld naar de Ikea of het tuincentrum. De deelfietsen staan overal in de stad, dus er is er vaak een in de buurt.”

“De elektrische deelbakfiets is lekker laagdrempelig, binnen een paar minuten ben je onderweg”

De voordelen van deelvervoer

In Utrecht huur je elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s. Dat heeft grote voordelen voor het verkeer in de stad én voor de bewoners. Je betaalt bijvoorbeeld alleen als je de (bak)fiets of auto gebruikt, en niet voor de wegenbelasting, verzekering of een garage. Ook vermindert het drukte in de stad, waar het vaak al erg vol is. De deelbakfiets is een duurzame en vaak snellere keuze voor korte autoritten. Als meer mensen kiezen voor deelvervoer, komt er ruimte voor andere dingen. Zoals meer groen of een plek om te spelen. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit: deelvervoer is vaak elektrisch en dus schoner.

Maak een gratis probeerafspraak!

Wil je een elektrische deel(bak)fiets of deelauto gebruiken maar weet je niet hoe? Of wil je graag meer informatie over het opladen, reserveren of bijvoorbeeld het veilig inzetten van een babyzitje? Boek een gratis probeerafspraak wanneer het jou uitkomt.

Nieuwe gebruikers krijgen een welkomstkorting, zodat jouw eerste rit met deelvervoer voordeliger is. Lees meer op utrecht.nl/deelvervoer