Van Utrecht naar overal: dit is de nieuwe hack

Goed nieuws! Utrecht is een handige mobiliteitsdienst rijker. Met SIXT share kun je overal in de stad een elektrische deelauto pakken én weer achterlaten zonder vaste parkeerplaats, ook in een andere stad.

Utrecht staat bekend als een stad waar lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal staan. Toch kom je soms nét dat moment tegen waarbij een auto wél handig is. Denk aan die Marktplaats-meubel die toch niet op je fiets past, een onverwachte rit buiten de stad, of wanneer je met vrienden de kosten kunt delen en zo extra voordelig uit bent.

In die situaties is SIXT share dé nieuwe hack: elektrische deelauto’s die je binnen een paar minuten kunt rijden, precies wanneer jij ‘m nodig hebt. Meer over SIXT share in Utrecht.

Overal ophalen en achterlaten

Met de komst van de deelauto’s van SIXT share wordt dat een stuk makkelijker. De elektrische auto’s hebben geen vaste parkeerplek: je vindt ze bij jou in de buurt via de SIXT app en je kunt ze na gebruik binnen het servicegebied weer achterlaten. Bijkomend voordeel: ook in een andere stad.

Van stad naar stad rijden

SIXT share maakt namelijk intercitygebruik mogelijk: pak een deelauto in Utrecht en beëindig de rit op elke openbare parkeerplaats in de servicegebieden van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en op de spots op luchthavens Schiphol Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. Of rij juist vanuit deze plekken weer naar Utrecht.

Voor grote én kleine ritten

De deelauto’s staan verspreid over de hele stad. Dat betekent dat er vaak eentje op loopafstand staat. Of je nu in Lombok, Leidsche Rijn of hartje centrum bent. Je hoeft dus niet naar een specifieke parkeerplaats te gaan maar kunt spontaan een rit starten, gewoon wanneer het jou uitkomt.

Probeer het zelf uit

Utrechters die benieuwd zijn naar de dienst, kunnen via de SIXT app zich aanmelden en het uitproberen. Nieuwe gebruikers ontvangen automatisch € 10 rijtegoed in hun account.

Meld je hier aan.