Van Utrecht naar overal: dit is de nieuwe hack

Goed nieuws! Utrecht is een handige mobiliteitsdienst rijker. Met SIXT share kun je  overal in de stad een elektrische deelauto pakken én weer achterlaten zonder vaste  parkeerplaats, ook in een andere stad. 

Utrecht staat bekend als een stad waar lopen, fietsen en het openbaar vervoer  centraal staan. Toch kom je soms nét dat moment tegen waarbij een auto wél handig  is. Denk aan die Marktplaats-meubel die toch niet op je fiets past, een onverwachte  rit buiten de stad, of wanneer je met vrienden de kosten kunt delen en zo extra  voordelig uit bent. 

In die situaties is SIXT share dé nieuwe hack: elektrische deelauto’s die je binnen  een paar minuten kunt rijden, precies wanneer jij ‘m nodig hebt. Meer over SIXT share in Utrecht. 

Overal ophalen en achterlaten 

Met de komst van de deelauto’s van SIXT share wordt dat een stuk makkelijker. De  elektrische auto’s hebben geen vaste parkeerplek: je vindt ze bij jou in de buurt via  de SIXT app en je kunt ze na gebruik binnen het servicegebied weer achterlaten.  Bijkomend voordeel: ook in een andere stad. 

Van stad naar stad rijden 

SIXT share maakt namelijk intercitygebruik mogelijk: pak een deelauto in Utrecht en  beëindig de rit op elke openbare parkeerplaats in de servicegebieden van  Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en op de spots op luchthavens Schiphol  Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. Of rij juist vanuit deze plekken weer  naar Utrecht. 

Voor grote én kleine ritten 

De deelauto’s staan verspreid over de hele stad. Dat betekent dat er vaak eentje op  loopafstand staat. Of je nu in Lombok, Leidsche Rijn of hartje centrum bent. Je hoeft  dus niet naar een specifieke parkeerplaats te gaan maar kunt spontaan een rit  starten, gewoon wanneer het jou uitkomt. 

Probeer het zelf uit 

Utrechters die benieuwd zijn naar de dienst, kunnen via de SIXT app zich aanmelden en het uitproberen. Nieuwe gebruikers ontvangen automatisch € 10 rijtegoed in hun account. 

Meld je hier aan. 

