Vecht en IJssel en ZorgSpectrum werken samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’

De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat zorg nodig heeft stijgt en het aantal opgeleide zorgprofessionals is schaars. Zeker ook in de regio Utrecht. Zorgorganisaties Vecht en IJssel en ZorgSpectrum slaan in de regio Utrecht de handen ineen en werken samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waar (zorg)technologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten én zorgprofessionals. Beide organisaties hebben één specifieke locatie aangewezen waar ruimte is voor experimenten en ervaring opdoen met nieuwe technieken.

De zorgorganisaties werken met innovaties gericht op licht, geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij bewoners. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van slimme sensoren. Vecht en IJssel biedt in locatie Lieven de Key in Zuilen zorg aan 52 ouderen met dementie in een kleinschalige woonvorm voor Gekoesterd Wonen.

In deze locatie worden onder andere bedsensoren ingezet om de slaap te monitoren. Met inzicht in het (nacht)ritme van bewoners kan de juiste balans worden bepaald voor voeding en beweging overdag. En met een lichtsensor kan gemeten worden of iemand voldoende daglicht krijgt. In de nieuwe locatie De Kuifmees in Nieuwegein opent ZorgSpectrum in oktober een speciale innovatieafdeling, waar een nieuw thuis wordt geboden aan 76 mensen met dementie. Daar krijgen bewoners onder andere een armband met een sensor, waardoor ze zelfstandig kunnen bewegen door het huis.

Ondersteunen

Zorgtechnologie kan de nodige ondersteuning bieden in de zorg; het kan fysieke taken verlichten en sommige zorgtaken zelfs overnemen. Dankzij technologie kan een arts op afstand meekijken, kan contact met familie onderhouden worden of kan een cliënt op afstand gemonitord worden tijdens de slaap. De tijd die het oplevert komt ten goede aan de bewoners. De zorgmedewerkers hebben meer tijd voor persoonsgerichte zorg, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van die ene persoon. En dat komt ook het werkplezier ten goede.

Vecht en IJssel en ZorgSpectrum onderhouden ook nauw contact met andere collega-organisaties in de regio en delen hun bevindingen, zodat de zorg van de toekomst duurzaam vorm krijgt.

Werken aan innovaties in de zorg

Vecht en IJssel en ZorgSpectrum zijn op zoek naar zorgmedewerkers die deel willen uitmaken van dit innovatieve ‘Verpleeghuis van de toekomst’ in de locaties Lieven de Key en De Kuifmees. Mail voor Lieven de Key naar recruiter Esther via [email protected] of kijk op www.vechtenijssel.nl/vacatures.

Mail voor De Kuifmees naar de recruiters van ZorgSpectrum via [email protected] óf bel of app naar Carmen Jansen (06 227 84 720) of Rachida Irachgar (06 829 69 624) óf kijk op www.werkenbijzorgspectrum.nl