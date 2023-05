Veel om naar uit te kijken; seizoen 2023-2024 in Stadsschouwburg

Zondag 4 juni om 10.00 uur begint de kaartverkoop voor seizoen 2023-2024 in Stadsschouwburg Utrecht, zowel online als aan de kassa. Het programma is te zien op de website: www.ssbu.nl, hier kun je ook de digitale brochure bekijken.

Komend theaterseizoen valt er weer veel te ontdekken. Het nieuwe seizoen bevat meer dan 500 voorstellingen in alle genres en voor alle leeftijden. Van cabaret met grote en kleine namen tot modern en klassiek toneel. Van opera en dans tot jeugd- en muziek(theater). Van dichtbij tot heel ver weg. Ook op het podium van restaurant Zindering is veel te beleven.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Uitgelicht

Laat je verrassen en meeslepen tijdens de marathonvoorstelling ‘Crashtest Ibsen’ van Het Zuidelijk Toneel, waarin Sara Moeremans alle Ibsens die ze de afgelopen jaren heeft gemaakt op een losse, vrolijke en humoristische manier aan elkaar plakt. Of laat je aan het lachen maken door beginnende cabaretiers als Ruud Smulders of Stefan Hendrikx. Zij waren eerder al te zien in ‘The future is now’, ‘Niet zomaar een pubquiz’ of ‘Lachen met Volle Mond’. Nu spelen ze een eigen avondvullende voorstelling.

Ook komen een paar gevestigde cabaretiers voor het laatst, zoals Youp van ’t Hek, Bert Visscher en Theo Nijland. Daarnaast zijn er meer grote namen te bewonderen, zoals Introdans, Guus Meeuwis en Studio 100 met Bumba in Dromenland 1+.

Bijzondere winterproductie: The Neverending Story, Het Oneindige Verhaal 8+

Na het succes van ‘Erik of het klein insectenboek’ presenteert Stadsschouwburg Utrecht dit jaar de winterproductie ‘The Neverending Story, Het Oneindige Verhaal’ (8+) van Het Filiaal theatermakers. Een fantasierijke voorstelling voor jong en oud, met livemuziek en wonderlijke wezens, gebaseerd op de onvergetelijke klassieker uit de jeugdliteratuur. Zeven acteurs spelen alle fantastische wezens met poppen en maskers, begeleid door vijf musici van onder andere Slagwerk Den Haag.

Holiday Show | Het NUT

Bereid je voor op een onvergetelijke ervaring op een unieke locatie in Hoog Catharijne. Je wordt ondergedompeld in een spannende spelshow met diner, gepresenteerd door talentvolle acteurs en de chefs van Zindering. Deze coproductie is niet alleen een smaakvol feest voor de zintuigen, maar onderzoekt ook alle kanten van het kapitalisme, corruptie en de almacht van geld.

Belle

Betreed de wereld van Belle tijdens deze exclusieve voorstelling in het prachtige Slot Zuylen, net buiten de stad Utrecht. Samen met slechts 15 andere toeschouwers loop je door het historische slot en word je meegenomen in het aangrijpende verhaal van een jonge vrouw die vecht voor haar vrijheid. Speciaal gemaakt ter gelegenheid van Utrecht 900 door het jonge Utrechtse theatercollectief Matrose.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Spraakmakende podiumkunsten

Naast al deze bijzondere voorstellingen is er ook aandacht voor spoken word. Laat je bijvoorbeeld inspireren door de woorden van de meesterlijke woordkunstenaar Derek Otte. Tijdens zijn ontroerende en persoonlijke voorstelling ‘Tijd over’ neemt Otte je mee op een reis door zijn leven, en laat hij je kennismaken met de rauwe en oprechte realiteit van zijn ervaringen. Met invloeden uit de rap brengt hij zijn woorden tot leven op een unieke, meeslepende manier.

Naast spoken word kun je ook nieuwe internationale voorstellingen ontdekken, zoals ‘Through The Grapevine’ van Alexander Vantournhout | not standing. Deze eigenzinnige pas de deux is een combinatie van circus en dans, vol knappe trucs en humor. Voel je het enthousiasme al opborrelen?