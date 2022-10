Veertig euro tegoed voor deelvervoer inwoner Westelijke Stadsboulevard

De huidige werkzaamheden rondom de Westelijke stadsboulevard kunnen zorgen voor files. Wil je als inwoner van dit gebied je snel van A naar B verplaatsen, dan kan dit een uitdaging zijn. Hoe handig is het als je met je deelfiets, deelscooter of deelauto deze files omzeilt? En het goede nieuws is: je krijgt als inwoner van dit gebied een tegoed van 40 euro om het te proberen. Goedopweg ziet dit als een mooie kans, voor iedereen die nog nooit deelvervoer geprobeerd heeft, om eens te ervaren hoe handig dit is. Aanmelden hiervoor kan heel simpel via verkeersverwachtingen.nl.

Delen = lief (en slim!)

Het met elkaar delen van vervoer was de laatste jaren al enorm gegroeid in populariteit en is met de werkzaamheden in de regio nog verder gestegen. Dat komt niet geheel als een verrassing; deelmobiliteit scheelt enorm in ruimte, waardoor files bijvoorbeeld minder lang worden en er minder parkeerplekken bezet zijn. Maar het scheelt ook aanzienlijk in de portemonnee. En bovendien zorgen we met het delen van auto’s, scooters en e-bikes voor minder CO2-uitstoot. Zo is de elektrische deelscooter een snelle, stille en milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen.

Eenvoudig via de app

Via de Gaiyo app vind je deelmobiliteit bij jou in de buurt en kun je deze reisopties boeken. Van een e-deelfiets, e-deelbakfiets, tot een deelscooter of deelauto. Deze zijn te vinden in de buurt van centrale vervoersknooppunten en andere drukke gebieden in Utrecht. Download de app, zoek het voertuig op de kaart en ontgrendel deze door een QR-code te scannen. Om de rit te stoppen, parkeer je de fiets, scooter of auto op een veilige plek en tik je op ‘Rit beëindigen’ in de app.

Verkeersverwachtingen.nl

Welke optie je ook kiest op verkeersverwachtingen.nl ontdek je leuke, nieuwe en slimme manieren van reizen die tijdwinst opleveren, goedkoper zijn, of je gewoon een goed gevoel geven. Iedereen maakt zijn eigen, persoonlijke keuze. Een keuze die het beste bij zijn of haar reisbehoeften past. En die tijdwinst oplevert, goedkoper is, of je gewoon een goed gevoel geeft.

Goed om te weten: wanneer je je aanmeldt voor het tegoed van 40 euro, dan zit je verder nergens aan vast. Het deeltegoed is beschikbaar gesteld door Goedopweg om mensen kennis te laten maken met deelvervoer en het gebruik te stimuleren.