Veilig kilo’s kwijt én goede begeleiding bij Project LIJFCHANGER: ‘Mijn oude ik is weer terug’

De warme zomerdagen lopen ten einde en de pepernoten zijn alweer gespot in de schappen. Voor je het weet staan de feestdagen al voor de deur, maar pas je die mooie kerstoutfit nog wel? Gelukkig hebben de coaches van Vida Vitaal een speciaal programma ontwikkeld waarbij je gegarandeerd kilo’s verliest: Project LIJFCHANGER. De komende maanden zorgen zij dat je lekkerder in je vel de feestdagen tegemoet gaat.

Azra meldde zich aan voor Project LIJFCHANGER en viel ongeveer 30 kilo af in 6 maanden. Ze is heel blij met de persoonlijke begeleiding die ze krijgt bij Project LIJFCHANGER. Waar ze met eerder afvalpogingen stopte, omdat die niet het gewenste resultaat gaven, deed ze dat bij Vida Vitaal niet. “De begeleiding van Stein zorgt voor een stok achter de deur. Dat werkt erg goed. Ook kan ik altijd bij hem terecht als ik vragen heb. Dat voelt heel geruststellend.”

Na ieder weegmoment kon ze met nieuwe motivatie verder, omdat haar gewicht op de weegschaal bleef dalen. Dat gaf haar de kracht om door te gaan met het programma. “En waar ik het meest blij mee ben is dat ik weer mijn oude ik terug gevonden heb!”

‘Veel zelfverzekerder’

Na het verliezen van de eerste 10 kilo voelde Azra zich al energieker. Hoe meer kilo’s ze kwijtraakte, hoe energieker en fitter ze zich ging voelen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. “Ik voel me nu veel zelfverzekerder. In kledingwinkels had ik vroeger maat XL nodig, maar nu is dat S of soms zelfs XS. Als ik daar in de spiegel kijk, herken ik mezelf soms niet. Ik ben heel blij dat ik weer de kleding aan kan die ik wil.”

Samen met Stein is ze nu bezig met het afbouwen. Dat wil zeggen: langzaam stoppen met de maaltijdvervangers en leren hoe ze gezond kan blijven eten. Zo kan ze haar nieuwe gewicht behouden. Ook daarbij wordt ze goed begeleid. “Ik vind het heel spannend en ben benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het me lukt.”

Kers op de taart

Bij Project LIJFCHANGER ben je gegarandeerd in de paar maanden tijd de kilo’s kwijt die je wil. Je gaat in die maanden intensief aan de slag, samen met een coach die je 24 uur per dag kan bereiken. Door de kwaliteit van de maaltijdvervangers doe je dat ook nog eens zonder trek én krijg je alle voedingsstoffen en vitaminen binnen.

En mocht het resultaat tegenvallen, krijg je je geld terug. “Ik zie in mijn praktijk eigenlijk altijd dat mensen dit gewicht kwijtraken”, zegt Stein, de oprichter van Vida Vitaal. Jaren geleden viel hij zelf maar liefst 40 kilo af. “Dat betekent wel dat iemand zichzelf en het programma serieus moet nemen. Dan worden dit soort resultaten altijd behaald.”

Als kers op de taart organiseert Vida Vitaal aan het einde van het programma een beauty-avond. “Je kleding en haar worden gestyled en bij de dames wordt de make-up verzorgd.” Ook is er een fotoshoot. “En als klap op de vuurpijl krijg je van ons een kledingbon, want nieuwe kleding zul je zeker nodig hebben!

Gegarandeerd met een paar maten minder aan het kerstdiner? Start nu en maak een afspraak voor gratis gezondheidscheck met een coach in één van de Vida Vitaal-praktijken.

Vida Vitaal heeft vestigingen in De Meern, Schoonhoven, Vianen en Woerden. Wil je ook beginnen met Project LIJFCHANGER en ben je benieuwd hoe Vida Vitaal jou kan helpen? Klik dan hier voor meer informatie en vraag een gratis vrijblijvend telefoongesprek aan. Je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met Stein via 06-45300470 of [email protected].