Verhuizing of verbouwing? Wat komt er op de vloer?

Een nieuw huis of een nieuwe inrichting brengt heel veel vragen en keuzes met zich mee, Een van de meest bepalende onderdelen van je inrichting is de vloerbedekking. Het bepaalt de sfeer van je huis, het gevoel onder je voeten en de tijd die je kwijt bent aan schoonmaken. Vloertegels zijn niet alleen een hele praktische en duurzame, maar ook een stijlvolle keuze.

Maar met de keuze voor tegels ben je er nog niet. Als je erop uitgaat om vloertegels te kopen, moet je nog een heleboel keuzes maken. Er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden. In maat, in prijs, in kleur, in materiaal en in de combinatie met andere onderdelen van je interieur. Tegelvloeren passen bijvoorbeeld heel goed in een strak en modern interieur, maar net zo makkelijk creëer je een echte landelijke stijl met tegels op de vloer. Dat maakt vloertegels bestellen tot een heel persoonlijk gebeuren.

Je kunt kiezen voor tegels van natuursteen. Natuursteen geeft een mooie authentieke uitstraling aan je vloer. Omdat het een natuurproduct is, is iedere tegel uniek en dat geeft een mooi effect. Maar je weet van te voren nooit precies hoe je vloer eruit komt te zien. Ben je liever helemaal zeker van je zaak, kies dan voor machinaal vervaardigde keramischie tegels. Doe hoeven allerminst saai te zijn. Je kunt ook in kermaiek nog alle kanten op, denk bijvoorbeeld aan een speelse, vrolijke vloer met Portugese vloertegels, Zelfs houtlook is mogelijk met tegels, je kiest dan voor keramisch parket. Makkelijker schoon te houden en zonder onderhoud en daardoor ook goed toe te passen in de hal en de keuken en bijkeuken. Zo kun je in iedere ruimte de warme uitstraling van een houten vloer realiseren. Je maakt de houtlook van je tegelvloer helemaal af met bijpassende plinten. Zelfs in de badkamer kunnen deze tegels met keramisch parket goed gebruikt worden. Een antislipbehandeling is in dat geval wel aan te raden.

Keuzehulp

Omdat er zoveel te kiezen valt en omdat een tegelvloer lang meegaat, neem je een beslissing over welke tegel het moet worden niet zomaar. In een showroom kun je op panelen zien hoe een iets groter vlak met een bepaalde tegel eruit komt te zien. Ook de vorm waarin de tegels gelegd worden maakt veel uit voor het uiteindelijke plaatje. Laat je dus goed adviseren. Dat kan in een showroom, maar ook via internet kun je al veel te weten komen en overleggen met mensen die verstand van zaken hebben over welke tegels voor jou geschikt zijn.

Het onderhoud van een tegelvloer kan bijvoorbeeld verschillen. Een keramische tegelvloer blijft zonder onderhoud jarenlang mooi. De tegels kunnen veel hebben, ze slijten of verkleuren niet. Bij natuursteen is dat anders. Wil je die net zo houden als toen je hem kocht dan is onderhoud nodig met het juiste schoonmaakmiddel. Dan nog kan een natuurstenen vloer in de loop van de tijd veranderen, maar dat heeft juist ook wel weer wat. Het geeft juist die levendige natuurlijke uitstraling..