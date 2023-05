Verken de stad Utrecht met een comedian als gids tijdens de Comedy Walk

Wil je de stad Utrecht écht leren kennen? Goed nieuws voor jou: op zaterdag 27 mei start er een Comedy Walk vanaf HUB Utrecht. Een samenwerking tussen Comedy Walks en DUIC. Comedian Jelle Brouwer neemt je tijdens de wandeling mee naar de verborgen parels van Utrecht op hilarische wijze. DUIC mag 20 plekken weggeven voor de Comedy Walk.

Tijdens een unieke stadswandeling neemt comedian Jelle Brouwer je mee door de stad Utrecht. Hij leidt je langs allerlei populaire, toffe plekken en deelt onderweg zijn beste grappen, hilarische anekdotes en persoonlijke verhalen over Utrecht. Door de ogen van een comedian ontdek je de geschiedenis en eigenaardigheden van Utrecht op een leuke en originele manier. Dus als je een goed gevoel voor humor hebt, ben je bij de Comedy Walk aan het juiste adres.

De wandeling duurt anderhalf uur en is geschikt voor personen ouder dan 14 jaar. Vanaf de HUB Utrecht neemt comedian Jelle je mee naar het Domplein. Via de Korte Nieuwstraat en het Bruntenhof wandel je naar de Singel. Vervolgens loop je via de Vollersbrug over de Oudegracht richting de Geertekerk en de prachtige hofjes. De stadswandeling eindigt onder het raam van Jelles woning, midden in het centrum van Utrecht.

Praktische info:

De Comedy Walk start vanaf HUB Utrecht (Achter Clarenburg 23 – 25, 3511 JH Utrecht)

Datum: Zaterdag 27 mei

Tijd: vertrek 11.00 uur, aankomst 12.30 uur

Met gebruik van de code COMEDYWALKDUIC kunnen via de website https://comedywalks.com/nl/locaties/comedy-walks-utrecht/ 20 belangstellenden zich gratis aanmelden.