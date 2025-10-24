VERKOOP GESTART LAGE WEIDE BUSINESSPARK!

Het nieuwbouwproject “Lage Weide Businesspark” is gelegen aan de Savannahweg in Utrecht, bestaande uit 21 bedrijfsunits en 4 types. Dit project kenmerkt zich door de hoogwaardige uitstraling en biedt moderne, flexibele bedrijfsruimtes die ideaal zijn voor diverse soorten bedrijven.



Gelegen op een strategische locatie langs de A2, is het project uitstekend bereikbaar en biedt het een aantrekkelijke werkomgeving voor bedrijven die op zoek zijn naar een professionele en goed bereikbare locatie in de regio Utrecht.

Ondernemen doe je op Lage Weide!

Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is een dynamisch en goed bereikbaar industrieterrein, gelegen in het westen van de stad. Dit bedrijventerrein biedt een uitstekende locatie voor zowel grote als kleinere bedrijven vanwege de strategische ligging nabij belangrijke verkeersaders zoals de A2, A12 en A27, evenals het centraal station van Utrecht, wat het goed bereikbaar maakt voor zowel nationale als internationale zakenpartners.



Lage Weide heeft een gevarieerd aanbod van bedrijven, van logistieke dienstverleners en productiebedrijven tot zakelijke dienstverleners en technologiebedrijven. De diversiteit aan bedrijven maakt het terrein aantrekkelijk voor verschillende sectoren. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor groei, met verschillende kantoorpanden, bedrijfsruimten en opslagfaciliteiten die aangepast kunnen worden aan de behoeften van moderne bedrijven.

Opleveringsniveau

De 21 bedrijfsgebouwen worden casco opgeleverd, voor een overzicht van de aanwezige voorzieningen nodigen wij u uit contact op te nemen met ons kantoor.

Alle units zijn voorzien van een dakterras op de 2e verdieping en twee eigen voor verschillende sectoren. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor groei, met parkeerplaatsen.

Voor de uitgebreide omschrijving verwijzen wij u naar de technische omschrijving welke beschikbaar is op aanvraag.



De Vereniging van Eigenaren (VvE) zal worden beheerd door een VvE beheerder.

Elke koper wordt lid van de Vereniging van Eigenaren. Om de eerste gezamenlijke aanvangskosten te voldoen zal een koper gelijktijdig met de overdracht van de grond, via de nota van Afrekening, een bedrag op de rekening van de Vereniging storten. Het VVE beheer is ondergebracht en zal beheerd worden door VastgoedBrigade.



Bestemming

De bedrijfsunits hebben een bestemming bedrijven tot en met categorie 3.1 conform de lijst van bedrijfsactiviteiten.

Bent u enthousiast geworden over dit project? Neem dan contact op met één van de makelaarskantoren middels onderstaande contactgegevens:

Waltmann Makelaars & Bedrijfshuisvesting Utrecht, 030 66 222 55, https://www.waltmann.nl/bedrijfshuisvesting

CMC Bedrijfsmakelaars Utrecht, 030 307 90 50,

https://www.cmcbedrijfsmakelaars.nl/

https://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/utrecht/object-89256636-savannahweg/