Vermissing opgelost dankzij Burgernet

“Mijn man is 93 en heeft helaas beginnende dementie. Op een nazomermiddag was ik even in de tuin gaan zitten om van het zonnetje te genieten, terwijl mijn man in de woonkamer bleef. Toen ik weer binnenkwam, was hij in geen velden of wegen te bekennen. In paniek heb ik de politie gebeld, die een Burgernetactie heeft opgestart. Al snel kwamen er meerdere telefoontjes, en zeven minuten na het Burgernetalert was mijn man weer gevonden!”

Via Burgernet help je jouw buurt veiliger te maken. De politie zet Burgernet in bij vermissingen, zoals die van deze meneer. Maar Burgernet is er ook voor diefstal, overvallen of verdachte situaties. Burgernetdeelnemers ontvangen via de app een kort bericht met de vraag om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Als ze iets zien, kunnen ze rechtstreeks via de app bellen met de meldkamer van de politie.

Help mee!

Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe sneller we een persoon of voertuig kunnen vinden. Help jij ook mee jouw buurt veiliger te maken? Download de gratis Burgernetapp en krijg berichten over acties in jouw buurt. Je kunt je in de app ook aanmelden voor het Digitaal Buurtonderzoek om maximaal mee te kunnen werken aan opsporingsonderzoeken van de politie.

Wist je dat de Burgernetapp ook AMBER Alerts verspreidt? Zo help je als deelnemer mee om vermiste kinderen in levensgevaar te vinden!