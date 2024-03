Versterk jij het Ondernemersfonds Utrecht team?

Ondernemersfonds Utrecht zoekt wegens uitbreiding van het team 2 nieuwe collega’s: een financieel medewerker en een medewerker relatiebeheer en events.

Ondernemers kleuren Utrecht. Dat doen ze met hun eigen bedrijven, maar ook op collectieve wijze. Utrecht heeft namelijk al ruim twaalf jaar een ondernemersfonds waarmee ondernemers gezamenlijk projecten kunnen financieren. Denk aan camerabeveiliging op de industrieterreinen, sfeerverlichting in de winkelgebieden, maar ook projecten die te maken hebben met kunst, vitaliteit, duurzaamheid of mobiliteit. Utrechtse ondernemers leggen zelf de middelen in (wat wordt geïnd door de BghU via een opslag op de OZB), en bepalen vervolgens ook zelf waar ze het geld aan willen besteden. Het doel is dat ondernemers met elkaar de regie pakken over hun eigen stukje Utrecht en investeren in het lokale vestigingsklimaat. Zo kleuren we samen Utrecht.

Over onze nieuwe rots in de financiële branding

Als financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van het fonds: je verwerkt alle binnenkomende facturen, verzorgt de invoer van alle financiële transacties, verwerkt betalingen en doet de btw-aangifte. Je controleert de geautomatiseerde financiële processen, houdt overzicht over de facturenstroom en de bijbehorende projectadministratie en stelt (management)rapportages op. Daarnaast ondersteun je de fondsmanager met het opstellen van budgetten en de verdeling van budgetten over onze trekkingsgebieden. Je bent het aanspreekpunt voor aanvragers en leveranciers m.b.t. de financiële afwikkeling van projecten. Ook beheer je het contact met onze IT-partners. Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor onze accountant en bereid je de jaarrekening en -controle voor.

Onze nieuwe financieel medewerker:

is nauwkeurig, analytisch en heeft verstand van financiële/administratieve processen

werkt planmatig, is zelfstandig en tevens communicatief vaardig

heeft ervaring met MS Office en Exact Globe Next (of een vergelijkbaar boekhoudprogramma)

heeft HBO denkniveau en 5+ jaar werkervaring

kan zijn/haar draai vinden in een klein team

eventueel: affiniteit met het ontwikkelen van rapportages (in Microsoft Reporting Services)

Over onze nieuwe collega relatiebeheer & events

Je gaat langs bij ondernemers en bezoekt bijeenkomsten zoals algemene ledenvergaderingen en feestelijke openingen. Daarnaast ondersteun je ondernemers waar mogelijk bij het indienen van aanvragen en je helpt met allerhande vragen. De functie kent ook een administratieve kant: je houdt contactgegevens bij, verzorgt mailings en werkt mee in de aanvraag- en projectadministratie. Ook kunnen we je inzet goed gebruiken bij het organiseren van ondernemersbijeenkomsten en het jaarlijkse Ondernemersdiner waar de kopstukken van ondernemend Utrecht op af komen. Creativiteit en eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Onze nieuwe netwerker met organisatietalent:

is een geboren netwerker, representatief met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

is een ware regelaar met talent voor organiseren

heeft een flexibele houding en pakt graag afwisselende werkzaamheden op

kan zelfstandig werken en komt goed uit de verf in een klein team

heeft geen bezwaar tegen werken in de avonduren en af en toe in het weekend

werkt graag met/voor Utrechtse ondernemers

heeft HBO denkniveau en enige ervaring met relatiebeheer en/of eventorganisatie

Tekst loopt door onder de afbeelding

Waar kom je terecht?

OfU is het grootste (en leukste, al zeggen we het zelf) Ondernemersfonds van Nederland. Het team bestaat –met de nieuwe collega’s erbij– uit vijf mensen, en is daarmee klein, informeel, bevlogen en betrokken. Geen werkdag is hetzelfde, met z’n vijven zorgen we voor:

snelle, professionele afhandeling en uitbetaling van alle projectaanvragen (550+ per jaar)

prettige, efficiënte samenwerking met zo’n 70 Utrechtse ondernemerscollectieven

inspirerende, informatieve communicatie-uitingen en bijeenkomsten voor Ondernemend Utrecht

Ben jij een van de personen die wij zoeken? Stuur je motivatie met CV vóór 15 april 2024 naar Kyra Kasel (kyra@ondernemersfondsutrecht.nl). De eerste gespreksronde vindt plaats in week 16 en de tweede ronde in week 17.

Ontdek de uitgebreide vacatures via ondernemersfondsutrecht.nl/over/#vacatures