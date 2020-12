Vier de feestdagen met kaasfondue van Bakkerswinkel Utrecht

Wat staat er deze kerst op het menu? De afgelopen maanden vlogen de kaasfondue afhaalpakketten de deur uit bij Bakkerswinkel Utrecht. Speciaal voor de feestdagen is er een extra luxe kaasfondue menu samengesteld, inclusief bijgerechten en dessert.

We kunnen de feestdagen dit jaar maar met een klein gezelschap vieren, maar dat betekent niet dat we niet groots kunnen uitpakken. Het feestdagen menu bestaat een doe-het-zelfpakket met geraspte kaas, een roux, brood, crudité en een handleiding. Er is keuze uit klassieke Zwitserse fondue, een licht-pittige blauwe kaasfondue of Hollandse kaasfondue op basis van bier en Hollandse kazen. Het feestelijke diner komt daarnaast met verschillende bijgerechten en wordt afgesloten met een huisgemaakte chocolademousse. Kijk voor het bestellen, of het complete menu, op de website: www.bakkerswinkelutrecht.nl. Het menu is de hele maand december te bestellen.

Het restaurant van Bakkerswinkel Utrecht zat vorig jaar december nog vol met gasten die van een high tea of kaasfondue kwamen genieten. Dit jaar ziet het er uiteraard anders uit. Maar ook tijdens de lockdown zal de winkel dagelijks geopend zijn voor o.a. brood, taart, scones, belegde broodjes, wentelteefjes en de take away pakketten (kaasfondue, high tea, ontbijt en lunch).

Wittevrouwenstraat 2, Utrecht. 030 – 2667999.