Vier de lente bij Steck met Lentelust

Het tuinseizoen gaat van start! Vier de lente op zaterdag 22 maart bij Steck met de opening van Lentelust: een dag vol inspiratie, workshops en activiteiten voor jong en oud.

De zon klimt steeds hoger aan de hemel, de dagen worden langer: het is weer tijd om je tuin of balkon aan te pakken. Inspiratie nodig? Volg een van de inspirerende tuin- en tekenworkshops op 22 maart bij Steck. Schrijf je in via de website.

Stadstuinieren voor vlinders: Wil je meer vlinders en bijen in je tuin of op je balkon? In de cursus van Mot in Mokum leer je welke planten je nodig hebt en hoe je een insectvriendelijke tuin inricht.

Kweek je eigen bloemen: Niets zo leuk als je eigen bloemen kweken. In deze workshop van Noraly Roozendaal van pluktuin Glitter Gladiool leer je alles over het kweken van bloemen. Aan het eind neem je een tray voorgezaaide bloemen mee naar huis.

Leer botanisch tekenen: Laat je inspireren door de natuur en leer de fijne kneepjes van botanisch tekenen. Een ontspannen en creatieve workshop, waarbij je planten en bloemen vastlegt op papier. Lekker tussen de kamerplanten!

Lenteactiviteiten voor kinderen en dieren



Ook voor kinderen is er van alles te doen op 22 maart. Ga met je kinderen op zoek naar de Gagelgriezels in het Bamboebos of doe de lentespeurtocht in de winkel. Bij de creatieve workshop van Kook-a-Lot kunnen kinderen lekker knutselen. Vergeet niet de expositie ‘Niet geschikt voor thuis’ van Stichting Snorhaar te bezoeken over het houden van huisdieren. Deze vind je op de dierenafdeling.

Heb je een fotogenieke hond, kat of cavia? Tussen 11.00 en 16.00 uur is dierenfotograaf Elisa aanwezig op de dierenafdeling van Steck. Laat je huisdier op de foto zetten! De eerste foto is gratis.

Zero-waste plantenpotjes



Koop je een of meerdere buitenplantjes bij Steck? Laat deze op 22 maart gratis ompotten in een zero waste Woolpot van schapenwol. Dit potje kan na verloop van tijd direct de grond in en geeft voeding af aan de bodem. Laat je plastic potje achter bij Steck voor hergebruik.

Nieuwe tuinmeubelafdeling: 1300 m² aan buiteninspiratie

De lente betekent niet alleen planten en bloemen, maar ook heerlijk buiten zitten. Daarom heeft Steck een vernieuwde tuinmeubelafdeling van maar liefst 1300 m². Hier vind je alles om jouw tuin, terras of balkon helemaal in te richten.

Van hangmatten en loungestoelen om lekker te ontspannen tot eettafels in alle maten en houten tuinbankjes in vrolijke kleuren – er is voor iedereen wat wils. Of je nu een groot terras hebt of een klein balkon, je vindt altijd iets passends.



Over Steck



Je vindt Steck op de plek van het voormalige Tuincentrum Overvecht. Het is nog steeds een tuincentrum, maar dan met vele extra’s. Zo strijk je in tuincafé Noordertuin neer voor een kop koffie, thee en heerlijke gerechten. Kinderen vermaken zich in het zomerseizoen in het natuurspeeltuintje en vanaf augustus in het maïsdoolhof. Je stelt je eigen boeketten samen bij pluktuin Glitter Gladiool. Ook Voedseltuin Overvecht, stadskwekerij Stekkers, wildopvang Stichting Snorhaar en een bijenstal vind je op het terrein van Steck. Het hele jaar door laat je je inspireren bij groene workshops, lezingen en exposities. En nu dus: Lentelust!

Bezoekinformatie

Lentelust bij Steck

Wanneer: Zaterdag 22 maart van 10.00 – 16.00 uur

Waar: Steck, Gageldijk 3 in Utrecht (Overvecht)

Openingstijden op zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

Meer informatie: steckutrecht.nl