Vier Dierendag bij Tuincentrum Steck!

Op Dierendag is er van alles te doen bij Steck. Kom woensdag 4 oktober met of zonder je geliefde huisdier voor feestelijke activiteiten.

Op de foto met je huisdier

Neem je huisdier mee en ga samen gratis op de foto in onze speciale Dieren Photobooth in tuincafé Noordertuin. Dé kans om grappige en schattige momenten vast te leggen. Gekke bekken zijn toegestaan!

Heb je geen huisdier om mee op de foto te gaan? Verkleed je dan als je favoriete dier. Er zijn maskers, schmink en grappige accessoires. Laat je fantasie de vrije loop.

Laat je schminken

Je kunt jezelf schminken als je lievelingsdier óf je kunt je laten schminken. Tussen 14.30 en 16.30 tovert Larissa van De Toverkist met haar creatieve kunsten kleurrijke dieren op je gezicht. Of je nu voor een harige hond of een vrolijke vogel gaat, ze zorgt ervoor dat je er fantastisch uitziet.

Inloopspreekuur dierenarts

Heb je vragen over het verzorgen van je huisdier? Breng dan een bezoek aan het inloopspreekuur van dierenarts Tom Wijdeveld. Tussen 14:30 en 16:30u beantwoordt hij alle vragen over je hond, kat of cavia.

Korting dierenafdeling en dierenloterij

Nog meer goed dierennieuws! Tot en met 8 oktober ontvang je ook nog eens 20% korting op alle producten van onze dierenafdeling. Mooi meegenomen!

Schrijf je je ook in voor de dierenloterij? Je maakt zo maar kans op een jaar lang gratis dierenvoer.

We kijken er naar uit om jou en je huisdier woensdag 4 oktober te verwelkomen bij Steck aan de Gageldijk 3 in Utrecht.

Tuincentrum Steck Utrecht

Gageldijk 3

3566 ME Utrecht