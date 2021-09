Vier het Sweelinck jaar mee in Utrecht!

Ervaar het rijke muzikale leven van Sweelinck in één wervelend programma! Camerata Trajectina viert dit Sweelinckjaar met een eerbetoon aan de ‘Orpheus van Amsterdam’.

Op 15 oktober a.s. is de Ode aan Sweelinck te horen in de Pieterskerk Utrecht. Een muzikale overzichtstentoonstelling uit het leven van Sweelinck waarin alles uit de kast wordt gehaald.

Nederlands grootste componist

Sweelinck (1562 – 1621) is zonder enige twijfel de grootste componist uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Voor velen is hij een nationaal symbool. Nog niet zo lang geleden sierde zijn portret ons papiergeld. Straten en conservatoria zijn naar hem genoemd.

Spetterende revue

Sweelinck schreef madrigalen, chansons, klavierwerken en weergaloze psalmbewerkingen. Naast zijn composities komen in deze spetterende revue zijn internationale faam als pedagoog, zijn virtuoze variaties op populaire liedjes en zijn formidabele improvisatievermogen aan bod.

Veelzijdig programma en improvisatie

Veelzijdigheid is de leidraad in dit programma met vier zangers en vier instrumentalisten, waaronder meesterimprovisator Patrick Ayrton op clavecimbel. Als het muzikale geheugen van Nederland geeft Camera Trajectina in een uur een compositie van het leven van Sweelinck zoals niet eerder gehoord. Luister voor een indruk van het concert ter inspiratie naar de spotify playlist.

Camerata Trajectina brengt Nederlandse geschiedenis tot leven

Met de muziek van de 16e en 17e eeuw en de eigen schoonheid van de Nederlandse taal brengt Camerata Trajectina Nederlandse geschiedenis tot leven. Speelse en theatrale presentaties spiegelen de cultuur en maatschappij van toen aan ons herkenbare heden.

