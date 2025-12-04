Vier kerst met de Boswachter op Hoeve Wielrevelt

Het is een frisse, heldere winterdag. De zon breekt langzaam door. Op het erf klinkt wat geroezemoes en de geur van warme chocolademelk hangt in de lucht. Hoeve Wielrevelt maakt zich klaar voor het Kerstival met de Boswachter op zaterdag 13 december 2025.

Een heerlijk familiefeest in de buitenlucht

Als je bij Hoeve Wielrevelt aankomt, stap je een plek binnen vol lichtjes, groen en gezelligheid. Tussen 10.00 en 15.00 uur ben je welkom om mee te doen aan allerlei activiteiten en te genieten van de kerstsfeer.

Wat kun je doen?

Spot alle dieren, zoals de fazant, vos en misschien zelfs een ree.

Versier je eigen kerstbal om mee naar huis te nemen.

Smikkel van geroosterde marshmallows

Speel in de strobak

Dans & zing mee met livemuziek van de Lofzanger

Help de kerstman op de wildernisbaan

Geniet van warme chocolademelk & lekkere hapjes van Gasterij Wielrevelt. • Snuffel bij de kraam van de Zorgboerderij.

En heb je daarna nog energie over?

Dan kun je spelen in onze OERRR speelnatuur. Lekker klauteren, balanceren, bouwen en ontdekken. Neem wel handdoeken en schone kleding mee!

Zorg dat je erbij bent!

Kan jij ook niet wachten? Koop je ticket online of ter plekke op het erf. Word je tijdens het Kerstival lid van OERRR bij één van onze boswachters? Dan ontvang je een leuke goodiebag!

Win een exclusieve excursie met de Boswachter!

Onze boswachters geven een gratis excursie weg! Doe mee met onze challenge en misschien wandel jij straks samen met de boswachter door de prachtige natuur van landgoed Haarzuilens.

Meedoen is eenvoudig:

Volg @Natuurmonumenten_Utrecht op Instagram Like de winactiepost Laat in de reacties weten wat jullie graag zouden ontdekken tijdens de excursie 4. (Optioneel) Tag een gezin dat ook van buitenavontuur houdt

Één gezin (kinderen t/m 12 jaar) mag mee op een persoonlijke excursie met de boswachter op Landgoed Haarzuilens. Meedoen kan t/m 12 december 2026. De winnaar maken we via onze social media bekend.