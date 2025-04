Vier opties voor de Merwedelijn – geef je mening!

Een tram in een tunnel, op een verdiept spoor of over een 10 meter hoog viaduct? De komende jaren worden er veel woningen gebouwd met weinig plek voor de auto. Het is belangrijk dat nieuwe en bestaande reizigers hun woning, werk en andere plekken goed kunnen bereiken. De nieuwe Merwedelijn, waarop de tram straks kan rijden, is daar een oplossing voor. De bouw van deze lijn heeft gevolgen voor inwoners van Utrecht en de fysieke omgeving.

De gemeente Utrecht en haar partners willen daarom weten hoe je over de verschillende varianten van het tramspoor voor de Merwedelijn denkt:

via een tunnel

in een verdiepte geul

op een viaduct van 10 meter hoog

een combinatie van verdiepte geul of viaduct

Jouw mening doet ertoe! Vul de digitale vragenlijst in

Jouw mening wordt voorgelegd aan de beslissers! Zij kunnen deze meewegen in de uiteindelijke beslissing over het tramspoor. We maken het je makkelijk: vul de vragenlijst in op Denk Mee via https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/. Dit kan tot en met 20 april 2025. Jouw mening helpt de gemeente en haar partners om beter te begrijpen wat voor inwoners belangrijk is!

