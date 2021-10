Volvo Verkerk is overgenomen door Broekhuis

Heeft u het al gezien? Volvo Verkerk is onderdeel geworden van Broekhuis. 1 juli 2021 heeft familiebedrijf Broekhuis Groep het familiebedrijf Volvo Verkerk overgenomen. Dit betekent onder andere een andere naam, schaalvergroting en meer mogelijkheden. Veel positieve veranderingen, maar één ding blijft hetzelfde; alle vertrouwde gezichten blijven nog steeds met veel enthousiasme voor u klaarstaan.

Onbezorgde mobiliteit persoonlijk afgestemd

Als onderdeel van Broekhuis kunnen de medewerkers in de vestigingen Leidsche Rijn, Houten, Utrecht – Overvecht en Bilthoven u diverse mobiliteitsoplossingen bieden met het merk Volvo. Zo kunt u hier terecht voor aanschaf en advies, nieuw en gebruikte auto’s, private en zakelijke lease, verzekeringen, financieringen en wagenparkbeheer.

Maar ook wanneer u geen Volvo zoekt of rijdt bent u meer dan welkom; Broekhuis is officieel dealer voor 13 automerken, 5 bedrijfswagen merken en zelfs een motormerk. Hierdoor kunnen de medewerkers onderling snel schakelen en zo voor u een passende mobiliteitsoplossing vinden.

Onderhoud en reparatie op maat

In de werkplaatsen kunt u blijven rekenen op merkspecifiek onderhoud. De vakspecialisten zijn naast allrounders ook merkspecialist. Zo kunnen ze iedere auto voorzien van de APK en passend onderhoud. Blijkt specialistische kennis en gereedschappen nodig voor onderhoud of reparatie? Dan schakelen de technici van Broekhuis onderling, zodat u snel en vakkundig geholpen wordt. Ook worden de technici regelmatig bijgeschoold en houden ze rekening met uw wensen en de onderhoudsbehoefte van uw auto.

Thuiskomen bij Broekhuis

Alles wat de medewerkers van Broekhuis doen, doen zij met één motto: alles voor een enthousiaste klant. Zo beloven zij u hoe dan ook te helpen, u recht in de ogen te kijken, u een gevoel van thuiskomen te laten ervaren in elke vestiging én altijd dichtbij te zijn en zo lokaal betrokken te blijven. Dat is het bestaansrecht van Broekhuis; u bent welkom bij Broekhuis.