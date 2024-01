Voor een tientje naar het theater!

Of je nu houdt van cabaret, dans, toneel of muziektheater, tijdens het Nationaal Theaterweekend kan je voor slechts tien euro genieten van een voorstelling bij Stadsschouwburg Utrecht. Het Nationaal Theaterweekend is van 26 t/m 28 januari en de kaarten gaan hard. Wil jij nog genieten van theater voor een tientje? Of doe je liever mee met een gratis workshop of rondleiding in de schouwburg? De laatste kaarten zijn nog beschikbaar!

Naast mooie voorstellingen organiseert Stadsschouwburg Utrecht ook rondleidingen door het hele gebouw. Altijd al eens een kijkje willen nemen achter het toneel, in de kleedkamers? Reserveer je ticket voor de gratis rondleidingen op 27 en 28 januari.

Liever actief bezig met je creatieve talenten? Kom dan naar de gratis workshops lichttechniek in Stadsschouwburg Utrecht op zaterdag 27 januari. Stap in de wereld van theatertechniek en ontdek welke effecten je met licht kan creëren tijdens deze basisworkshop lichttechniek. Speel met lichteffecten in een schaalmodel van het theater, maak een lichtplan en breng scènes op het toneel tot leven. Iedereen vanaf 9 jaar is van harte welkom.

Benieuwd welke voorstellingen er spelen? We lichten er twee voor je uit.

Keraban is een muzikale vertelling met muziek uit de volkse traditie van de regio’s rondom de Zwarte Zee. Over een vloek op een bruidsschat, vrouwensmokkel, achtervolgingen, een gedwongen huwelijk met een Koerdische schone, een gastheer die worstelt met zijn eigen gelijk, en een volgzame gast die in de knel komt te zitten.

Wunderbaum speelt LIVE (online gaat het mis) is een voorstelling die een van de meest prangende vragen van deze eeuw niet uit de weg gaat: Hoeveel van onze tijd willen we online doorbrengen? En wat voor recht van spreken hebben we eigenlijk als we geregeld zelf scrollend naar een scherm zitten te staren als ons kind tegen ons praat?

Nieuwsgierig geworden? Koop de laatste kaartjes voor de voorstellingen, rondleidingen en workshops tijdens het Nationaal Theaterweekend op de website van Stadsschouwburg Utrecht.