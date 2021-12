Voor iedereen die van Utrecht hou(d)t!

Op zoek naar een leuk Utrechts cadeau of iets moois aan je wand? City Shapes presenteert de houten skyline van Utrecht voor aan de muur!

Altijd aan de muur

Wie richting de stad rijdt, ziet meerdere iconische gebouwen in de verte opdoemen. Zoals de Prins Clausbrug, de Domtoren en ook de Inktpot. De heren van City Shapes creëerden daarom in 2016 een houten skyline van onze prachtige stad.

Het jonge bedrijf weet echter ook dat de tijd niet stil blijft staan. Daarom hebben ze de al iconische skyline van een update voorzien, en het resultaat mag er zeker zijn! De nieuwe gedetailleerde skyline van Utrecht bevat alle bekende gebouwen en iconen die onze stad kenmerken.

Alle creaties ontwerpen en maken ze volledig zelf in hun eigen werkplaats met de nieuwste lasertechnieken. Met mooie, duurzame houtsoorten.

Tekst loopt door onder afbeelding

City Shapes

De broers Tim en Chris Klay begonnen zo’n 5,5 jaar geleden met het ontwerpen van houten wanddecoraties, met een stads tintje. Zo creëren ze naast houten skylines van verschillende Nederlandse en Europese steden, ook stadskaarten en houten wereldkaarten.

Neem bijvoorbeeld deze houten uitsnede van onze geliefde Domtoren. De toren is uiteraard ook vertegenwoordigd op de nieuwe houten Utrecht detail skyline, samen met onder andere Stadion Galgenwaard, de Rabotoren, het stadhuis en het Academiegebouw. De heren hebben zelfs een heuse Domtoren kerstpiek ontwikkeld!

Tekst loopt door onder afbeelding

Een stad om op te eten

Utrecht is een stad om figuurlijk op te eten. Maar het kan nu ook letterlijk! Naast de houten decoraties, hebben de heren van City Shapes ook een Utrechtse chocoladereep ontwikkeld! Leuk voor onder de kerstboom, of als (relatie)geschenk. Op de reep zijn wederom alle iconische gebouwen van Utrecht te zien. De reep is ook verkrijgbaar bij Familie van Rijk, Bruna Houten, &meer en HIP Oost.

Tekst loopt door onder afbeelding

Geïnteresseerd?

Ben je nog trotser dan trots geworden na het lezen van dit artikel? Of heb je een enorme honger gekregen na het zien van de chocoladereep? Neem dan gerust een kijkje op www.cityshapes.nl en www.chococities.nl.