Vrijwilliger Digiwijs Merije Vink: ‘Wat we doen is zó nodig!’

Merije Vink (44 jaar) woont met haar vriend en katje in de binnenstad van Utrecht. Ze houdt van lezen, haken en schrijven met ouderwetse vulpennen. Maar eigenlijk is ze vooral ‘een enorme nerd’ en dol op gamen, vooral World of Warcraft. Die digitale handigheid kan ze ook goed gebruiken tijdens haar vrijwilligerswerk voor Digiwijs 3.0. Elke dinsdagochtend zit ze in de bibliotheek in Hoograven om bezoekers met hun digitale vragen te helpen. ‘Het is iets waar ik uren over kan kakelen, zalig!’

‘Ik doe het nu ruim een half jaar. Ik was eigenlijk op zoek naar iets vrijblijvend en waar ik niet meteen ‘aan vast’ zou zitten. Maar toen kwam ik online de vacature van Digiwijs tegen en voor ik het wist zat ik daar op gesprek, had ik met drie cursussen meegelopen en een dagdeel meegedraaid in de bibliotheek in Hoograven. Ik ben niet meer weggegaan! Ik word er echt heel blij van.

We hebben een vrije inloop, waar mensen kunnen binnen vallen met hun digitale vragen. “Is deze mail spam?”, “Ik speelde een spelletje en kreeg een pop up dat ik gehackt was: klopt dat?”, “Kan ik ook e-books lezen op mijn oude iPad die ik in de kelder vond?” of “Ik heb 12.000 mails in mijn inbox, hoe krijg ik dat op orde?”

We zijn op een punt dat je zonder digitale vaardigheden niet goed meer mee kunt komen. Als je DigiD niet snapt, dan hang je, kun je eigenlijk geen kant op. Voor de groep mensen die nét de ‘digitale boot’ gemist hebben, is het allemaal zoveel ineens. Waar start je dan? Gelukkig kunnen we ze met basistrucjes al een behoorlijk eind op weg helpen. Als je weet hoe iets op één website werkt, snap je dat bij een andere site ook sneller.

Het werk dat we doen is zó nodig. Sommige mensen zijn echt onthand. Dan is het zó fijn als ze het niet wéér aan hun neef of buurman hoeven vragen, maar terecht kunnen bij iemand die ervoor is. Het maakt de onderlinge verhouding gek als jij altijd degene bent die om hulp vraagt.

Van veel werk heb je niet rechtsreeks resultaat, geen kortetermijnbeloning. Met dit vrijwilligerswerk wel. Je investeert een uurtje of twee en gaat naar huis met het gevoel dat je de wereld een beetje beter hebt gemaakt. Dus het kost wat maar levert ook echt wat op. Niet alleen voor jezelf!’

Maak met jouw talent het verschil. Bij voar vind je altijd iets wat bij je past. Voar jezelf, voar een ander, voar utrecht.