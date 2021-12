Vrijwilligerswerk in de daklozenopvang Utrecht: ‘Het zijn echt niet allemaal junks’

Het stigma rond daklozen, als er een organisatie is die er dagelijks mee geconfronteerd wordt, is het de Tussenvoorziening. Yvon van Zwaal is vrijwilliger bij deze Utrechtse organisatie die daklozen opvangt: ‘Vooroordelen maken het leven van onze gasten niet alleen een heel stuk zwaarder, het zit ook in de weg bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Ook ik associeerde daklozen vooral met junks en agressie’.

Yvon komt als vrijwilliger terecht bij de Tussenvoorziening door Corona. Het thuiszitten vanwege de maatregelen is teveel geworden. Haar vrije tijd inzetten voor daklozen is geen kleine stap. Ze associeert daklozen vooral met junks en agressie, maar wanneer ze het boek ‘Het Zoutpad’ (Raynor Winn, red.) leest, is ze overstag en meldt ze zich aan. Het boek gaat over twee mensen die dakloos raken na brute pech. “Het kan iedereen overkomen, want soms heb je pech en heb je nog een keer pech en dan heb je gewoon nog een keer pech en dan sta je ineens op straat”, zo heeft Yvon het afgelopen jaar gemerkt, “Het zijn echt niet alleen maar junks.”

Lastig om vrijwilligers te vinden

Ze geeft er graag een aantal keer per maand haar vrije middag en avond voor op. Op zo’n dag helpt ze vanaf 15:00 uur de kok. Alle boodschappen zijn dan al gedaan en Yvon begint met het snijden van groente en het maken van salade. Elke dag van het jaar wordt er vers gekookt voor circa 30 Utrechters die te maken hebben met dakloosheid. ‘De laatste keer hebben we een Aziatische schotel gemaakt met groente en gehaktballetjes in een heerlijke tomatensaus’.

“Soms gebeurt het dat er geen kok is, dan vallen we terug op maaltijden die eerder over zijn gebleven en ingevroren. Zo wordt niks weggegooid en krijgt iedereen toch een lekkere maaltijd. Het fijnste is natuurlijk als er wel altijd een kok is, maar het vinden van vrijwilligers is lastig.”

Gewoon in je eigen stad

Yvon wil graag iets meegeven aan mensen die nog twijfelen om vrijwilliger te worden: “Stap over je angst heen en ga eens kijken hoe het werkelijk is. Je hoort hier verhalen van mensen die al 20 jaar op straat leven. Gewoon in je eigen stad. Dat je hier echt wat kunt betekenen, geeft ook mijzelf een goed gevoel’. Haar levensmotto heeft ze van een Boeddhistische monnik en omschrijft eigenlijk precies wat vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening voor onze daklozen en voor jou als vrijwilliger kan betekenen: ‘Wie een lantaarn ophoudt voor een ander, verlicht ook zijn eigen pad.”

In de daklozenopvang zitten Utrechters die door bijvoorbeeld schulden of scheiding hun huis zijn verloren. Onze vrijwilligers koken voor hen, organiseren activiteiten of bieden een luisterend oor aan wie dat wil. Je hebt er zelf ook wat aan: je stapt een nieuwe wereld in, je hoort nieuwe verhalen en ontmoet mensen die je anders niet zou ontmoeten. En, niet onbelangrijk, je ontwikkelt nieuwe kwaliteiten van jezelf.

Wil jij in actie komen voor daklozen in Utrecht? Word vrijwilliger in de daklozenopvang! Meld je aan via https://tussenvoorziening.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk/daklozen-helpen/