VV De Meern scoort met een groen dak

Piet Eversdijk is al meer dan vijfentwintig jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging De Meern. Dankzij zijn initiatief kreeg het clubgebouw onlangs een duurzame make-over: een vegetatiedak vol sedum, bloemen en planten. “Ik keek vanuit de kantine op het grinddak en dacht: dit kan mooier.” Naast het fraaie uitzicht vanuit het clubhuis zorgt het groene dak voor verkoeling, vangt het regenwater op en draagt het bij aan biodiversiteit.

Van idee naar uitvoering

Piet zit al lang in de commissie van beheer van VV De Meern. Hij is geen bestuurder, maar wel de motor achter veel vernieuwingen. “Ik neem graag initiatief in dit soort dingen. Eerst even polsen of het bestuur het ziet zitten, en daarna ga ik aan de slag om het te regelen.” Zo ook met het groene dak. Hij maakte een ontwerp, verzamelde offertes en regelde de financiering. “Dat ging allemaal heel makkelijk.”

Tekst loopt door onder de foto

De handen uit de mouwen

Een groen dak was niet nieuw voor Piet. “Thuis heb ik een veranda met een groen dak waar ik graag op uitkijk. Toen ik hier vanuit het clubhuis op het grinddak keek, dacht ik: waarom doen we dat ook niet hier?” Met de subsidie van de gemeente, de Rabobank en het Ondernemersfonds lukte het om de financiering van zo’n €11.000 rond te krijgen. “Uiteindelijk hoefden we als club zelf niets bij te leggen. We hebben het dak met een groep vrijwilligers in één dag zelf gelegd.”

Zichtbaar én functioneel

Het groene dak is 248 vierkante meter groot en voorzien van meerdere waterafvoeren en luchtsystemen. Het ligt boven de fitness- en blessureruimte van de club. Als je de trap naar de kantine oploopt, kijk je uit op het groene dak. “Vanaf hier kijk je er prachtig op uit. Dat uitzicht is echt mooi. Je ziet bijtjes, bloemetjes en het dak verandert steeds met de seizoenen mee. En het draagt ook nog eens bij aan de isolatie van de ruimte eronder.”

Duurzaamheid als clubstrategie

Dat VV De Meern serieus werk maakt van verduurzaming blijkt ook uit de rest van het clubgebouw. “We hebben ledverlichting op alle velden, waterbesparende douches en een warmtepomp. Dat doen we niet alleen vanuit idealisme, maar ook omdat het op de lange termijn gewoon veel oplevert.” VV De Meern is bij de KNVB inmiddels ook bekend als een van de duurzaamste clubs van Nederland.

Tekst loopt door onder de foto

Een groen dak hoeft niet duur te zijn

Piet moedigt ook andere verenigingen aan om de opties van een groen dak te onderzoeken. “Vaak denken verenigingen: dat kunnen wij niet betalen. Maar er zijn genoeg subsidiemogelijkheden. Je moet gewoon even goed zoeken en het slim

aanpakken. Ons dak is ongeveer 250 vierkante meter groot. Via de subsidiepot ‘Groenblauw Dak’ van de gemeente kregen we 50 procent van de kosten vergoed. Laat je dus niet afschrikken door de kosten.”

Een uitzicht dat nooit verveelt

Inmiddels is Piet alweer druk in de weer met de volgende projecten op de club, namelijk meer aandacht voor de rookvrije zones op de velden met borden en stickers en nieuwe stoelen voor op de tribune bij de velden. Van het groene dak geniet hij nog dagelijks: “Als ik hier zit, kijk ik op het dak en daar word ik gewoon blij van. Het is prachtig met al die verschillende kleuren.”

Sinds 1 juli 2024 is het minimumoppervlakte groen verlaagd van 10m2 naar 6m2. Ook zijn de vergoedingen verhoogd. Met de subsidie krijg je maximaal de helft van de kosten van een groen dak vergoed. De gemeente subsidieert daarnaast een inspectie die bepaalt of je dak het gewicht van het groen kan dragen.

Op utrecht.nl/groenblauwedaken vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie.